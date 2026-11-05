Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát huy sự đa dạng văn hóa thành nguồn lực gắn kết và phát triển quê hương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam tại Ấp Đa, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TTXVN

Sáng 5/11, tại Ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (24/11).

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, chư tăng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam tại Ấp Đa, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang một ý nghĩa sâu sắc. Đó là dịp để mỗi người hiểu thêm về cội nguồn, trân trọng di sản của dân tộc mình, hiểu và quý hơn văn hóa của đồng bào mình, cùng vun đắp những giá trị chung của di sản văn hóa dân tộc Việt Nam trong từng gia đình, từng cộng đồng dân cư, từng cá nhân.

Ngày hội văn hóa đại đoàn kết tại các khu dân cư cũng là nhịp cầu gắn kết cộng đồng, giúp thế hệ trẻ trân trọng cội nguồn, bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng ghi nhận những đóng góp của nhân dân ấp Đa Lộc, xã Châu Thành; của các vị chức sắc, chức việc, chư tăng, người có uy tín và những người đang âm thầm gìn giữ di sản, chăm lo việc chung. Mỗi người truyền dạy chữ Khmer, mỗi nghệ nhân dìu dắt lớp trẻ, mỗi gia đình giúp đỡ hàng xóm, mỗi cán bộ tận tụy với dân đều đang góp phần làm cho văn hóa có sức sống, cho tình đoàn kết có nền tảng bền chắc.

Để Ngày hội tạo được sức lan tỏa lâu dài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng các tổ chức thành viên và nhân dân vun đắp sự gắn bó giữa các cộng đồng, xây dựng niềm tự hào và trách nhiệm chung đối với quê hương sau hợp nhất.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nghĩa cộng đồng, giáo dục truyền thống cần tạo cơ hội để bà con các địa bàn gặp gỡ, hiểu biết và giúp đỡ nhau nhiều hơn. Mỗi dân tộc được gìn giữ bản sắc, mỗi người được lắng nghe và có cơ hội đóng góp cho việc chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Sự đa dạng văn hóa của Vĩnh Long cần được phát huy thành nguồn lực gắn kết, để người dân ở bất cứ địa bàn nào cũng cảm nhận rõ mình là một phần của quê hương chung và có trách nhiệm cùng xây dựng quê hương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, chăm lo bảo tồn và trao truyền di sản, trước hết bằng việc chăm lo những người đang nắm giữ, thực hành di sản; cần rà soát những loại hình nghệ thuật, nghề truyền thống, tri thức dân gian có nguy cơ mai một để có biện pháp gìn giữ phù hợp.

Quan tâm hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên học và thực hành; kết nối gia đình, nhà trường, cơ sở văn hóa và cộng đồng trong giáo dục di sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan không gian văn hoá đồng bào các dân tộc của tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TTXVN

Đối với văn hóa Khmer cần tiếp tục quan tâm tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật trình diễn, nghề thủ công và các không gian sinh hoạt truyền thống; phải tạo điều kiện để thế hệ trẻ hiểu được giá trị của di sản, có khả năng tiếp nhận và có niềm say mê tiếp nối.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức thành viên, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong củng cố tình đoàn kết từ cơ sở, Mặt trận phải gần dân, hiểu dân, làm tốt vai trò tập hợp và đại diện cho tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Qua sinh hoạt cộng đồng, cần lắng nghe cả những ý kiến khác nhau, phát hiện sớm những vướng mắc trong quan hệ xóm giềng để cùng tháo gỡ thấu đáo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho tập thể. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, từ Ngày hội ở ấp Đa Lộc hôm nay, tình nghĩa ấy tiếp tục được vun đắp trong từng mái nhà, từng xóm ấp, phum sóc. Để mỗi em nhỏ lớn lên được nghe và hiểu tiếng nói của dân tộc mình, biết trân trọng văn hóa của đồng bào mình. Mỗi người cao tuổi yên lòng vì những điều quý báu đã có người tiếp nối. Mỗi gia đình lúc khó khăn luôn tìm thấy sự sẻ chia của cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trụ sở Nhà Văn hoá ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng quà cho tập thể và đại diện các gia đình tiêu biểu; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trao tặng 15 căn nhà Đại đoàn kết năm 2026 cho các gia đình khó khăn xã Châu Thành.