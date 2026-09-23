Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81

Ngày 22/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81.

Đánh giá về tình hình thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc của trật tự quốc tế với đầy rủi ro và bất định; kinh tế thế giới ngày càng có xu hướng phân mảnh với sự gia tăng các rào cản thương mại, đầu tư và công nghệ.

Nhằm định hướng và quản trị sự thay đổi để cạnh tranh không trở thành đối đầu, khác biệt, không dẫn tới xung đột và tiến bộ khoa học-công nghệ không tạo ra những chia rẽ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 4 định hướng lớn.

Thứ nhất, khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế là nền tảng của trật tự thế giới, phải được tôn trọng đầy đủ, nhất quán và không chọn lọc.

Thứ hai, thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững. Cam kết quốc tế cần được chuyển hóa thành hành động và mang lại cuộc sống hòa bình, an toàn, văn minh và hạnh phúc cho người dân.

Thứ ba, chủ động định hình quản trị công nghệ để tiến bộ phục vụ con người và phát triển chung. Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng đặt ra những thách thức mới.

Thứ tư, củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm, không thể thay thế của Liên hợp quốc. Sức mạnh của Liên hợp quốc không phải ở chỗ có thể làm thay trách nhiệm của các quốc gia, mà ở uy tín và khả năng xây dựng đồng thuận, xây dựng chuẩn mực và phát triển luật lệ, huy động nỗ lực toàn cầu để cùng ứng phó với những thách thức chung.

Về phía Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam hôm nay ngày càng chủ động đóng góp vào những công việc chung của Liên hợp quốc, đưa quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc phát triển sâu rộng và thực chất. Truyền thống độc lập, tự cường là nền tảng để Việt Nam củng cố tự chủ chiến lược và chủ động hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển. Là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm, Việt Nam kiên trì cùng các quốc gia củng cố Liên hợp quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và biến những cam kết thành lợi ích thiết thực cho người dân, xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả./.