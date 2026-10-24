Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia Egmont, Vương quốc Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia Egmont. Ảnh: TTXVN

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 3 thông điệp lớn.

Thứ nhất, nhận diện chuyển dịch chiến lược thời đại - giai đoạn biến chuyển sâu sắc, đe dọa phân mảnh nhưng cũng mở ra những cơ hội mới, nơi Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục giữ vai trò trung tâm, tiên phong.

Thứ hai, sự đồng điệu ngày càng tăng về tầm nhìn, giá trị và tư duy “tự chủ chiến lược” giữa Việt Nam và EU - nền tảng vững chắc để hai bên cùng tiến xa hơn.

Thứ ba, các định hướng chiến lược đột phá trong quan hệ Việt Nam - EU, trong đó quan hệ Việt Nam - Bỉ là động lực và minh chứng sống động nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ thế giới trước những thay đổi có tính thời đại và nguy cơ phân mảnh. Bài toán chiến lược đặt ra là làm thế nào để vừa bảo vệ sự tự chủ quốc gia, vừa đóng góp xây dựng một trật tự quốc tế công bằng, mở và dựa trên luật pháp? Đây chính là câu hỏi đòi hỏi lời giải chung giữa Việt Nam và EU.

Đại biểu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, để trả lời cho câu hỏi đó, Việt Nam lựa chọn phương châm hành động “Tự tin - tự chủ - tự lực - tự cường - tự hào dân tộc”. Triết lý: Tự lực, tự cường tạo nên sức đề kháng và tính tự chủ. Hợp tác quốc tế sâu rộng giúp mở thêm không gian phát triển đất nước.

Nhấn mạnh vị trí và vai trò của EU trong trật tự toàn cầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ đối với Việt Nam, quan hệ với EU có vị trí đặc biệt mang tính cấu trúc. EU là đối tác chiến lược sớm đồng hành cùng Việt Nam từ những ngày đầu Đổi mới. Việt Nam tự hào là quốc gia Đông Nam Á duy nhất có mạng lưới hợp tác toàn diện nhất với EU và đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện với 11 nước thành viên.

Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Bỉ chính là minh chứng sống động nhất cho chiều sâu của hợp tác Việt Nam - EU, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất lĩnh vực hợp tác chiến lược đột phá trong thời gian tới.

Nâng tầm tin cậy chính trị và an ninh kinh tế, hai bên cần gắn kết chặt chẽ về thương mại - đầu tư, bảo đảm an toàn chuỗi cung ứng; đẩy mạnh hợp tác an ninh mạng, an ninh hàng hải và phối hợp giữa EU - Việt Nam - ASEAN để định hình cấu trúc an ninh khu vực dựa trên luật lệ.

Đại biểu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện. Ảnh: TTXVN

Thể chế hóa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tầm cao mới, Việt Nam đề nghị EU hỗ trợ kỹ thuật giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn xanh (CBAM, EUDR), đồng thời khuyến khích các quỹ đầu tư châu Âu mở rộng hiện diện trong hạ tầng chiến lược và logistics tại Việt Nam.

Bứt phá trong khoa học công nghệ, bán dẫn và đổi mới sáng tạo, Việt Nam đề xuất kết nối hệ sinh thái công nghệ hai bên, trọng tâm là hợp tác với Bỉ - nơi sở hữu trung tâm nghiên cứu bán dẫn hàng đầu thế giới (IMEC). Hình thành các trung tâm nghiên cứu phát triển chung về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, công nghệ sinh học và kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo.

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng công bằng, hợp tác cần huy động khu vực tư nhân và chính quyền địa phương hai bên, đặc biệt trong ứng phó biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Củng cố nền tảng giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân, xây dựng “Liên minh tri thức” bền vững dựa trên di sản hợp tác giữa các trường đại học Bỉ và Việt Nam; đồng thời phát huy vai trò “sức mạnh mềm” của cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ và châu Âu như một cầu nối văn hóa bền chặt.

Đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: TTXVN

Với vị thế là một trong những quốc gia Đông Nam Á hợp tác toàn diện nhất với EU và đang đảm nhiệm vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN - EU, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò “mô hình thử nghiệm” và cầu nối chiến lược, thúc đẩy đưa hợp tác ASEAN - EU trở thành một trục liên khu vực kiểu mẫu, đóng góp thiết thực cho hòa bình và thịnh vượng ở cả hai châu lục.