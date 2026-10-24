Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont, Vương quốc Bỉ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 23/10 (giờ địa phương), tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (thủ đô Brussels), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách: “Biến tầm nhìn thành hành động từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác.”

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong rằng, các nhà chính sách và học giả châu Âu sẽ nhìn thấy ở Việt Nam “một quốc gia đối tác tin cậy” và một “mắt xích chiến lược” gắn kết hai châu lục Á-Âu.

Khi tầm nhìn được hiện thực hóa, quan hệ Việt Nam-EU và Việt Nam-Bỉ sẽ vượt khỏi những trang văn kiện ngoại giao, trở thành một hành lang kinh tế-tri thức-công nghệ sống động nối liền Hà Nội và Brussels.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mẫu số chung cho thời đại mới: Đoàn kết trong đa dạng, song hành trong tôn trọng khác biệt, để cùng nhau viết nên một chương mới cho hòa bình và thịnh vượng của cả hai châu lục./.