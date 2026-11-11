Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 9/11, tại Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Quốc hội Nhật Bản và phát biểu chính sách trước các nghị sỹ.

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Mori Eisuke nhấn mạnh, hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, dựa trên sự tin cậy chính trị, tương đồng về văn hóa, lịch sử và gắn kết nhân dân. Ông đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới cho quan hệ hai nước và chúc Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, 53 năm quan hệ ngoại giao cùng những giao lưu từ nhiều thế kỷ trước đã tạo dựng nền tảng quý giá cho quan hệ hai dân tộc./.