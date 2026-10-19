Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: TTXVN)

Đại học Copenhagen là trường đại học lâu đời nhất Đan Mạch và là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu Bắc Âu. Đại học Copenhagen có mạng lưới hợp tác quốc tế rộng; có thế mạnh nổi bật về khoa học tự nhiên, y-dược, khoa học xã hội, luật và nhân văn.

Bày tỏ vui mừng được đến thăm Đại học Copenhagen, ngôi trường có gần 550 năm lịch sử, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, với nhiều người Việt Nam, Đan Mạch đã trở nên gần gũi từ những trang cổ tích Andersen. Những câu chuyện đi vào tuổi thơ, ở lại trong ký ức, nhắc mỗi người biết thương yêu, biết gìn giữ hy vọng, biết quan tâm đến những số phận kém may mắn, biết vươn lên trong gian khó.

Khẳng định cuộc gặp gỡ các giáo sư, sinh viên và bạn bè Đan Mạch mang ý nghĩa đặc biệt, nhằm chuyển hóa nền tảng hữu nghị thành một hình mẫu hợp tác mới trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ câu chuyện “vươn mình” của Việt Nam.

Sau 81 năm lập nước và 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã chuyển mình từ một đất nước bị tàn phá, nghèo khó thành nền kinh tế năng động và mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với hai mục tiêu, trở thành nước có thu nhập trung bình cao, có công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Việt Nam xác định mô hình phát triển tự chủ, tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức là động lực cốt lõi; chuyển đổi xanh, năng lượng là cơ hội tái cấu trúc nền kinh tế; giáo dục là quốc sách hàng đầu.

Chia sẻ câu chuyện về tình bạn được bồi đắp qua năm tháng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, năm 1971, giữa lúc Việt Nam còn chiến tranh và bị tàn phá nặng nề, Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam luôn trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ chân thành của nhân dân Đan Mạch trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập cũng như trong công cuộc tái thiết đất nước. Từ những kết nối ban đầu, quan hệ hai nước đã từng bước mở rộng.

Từ chặng đường 55 năm hữu nghị, rút ra những bài học: Mối quan hệ đã được thử thách qua thăng trầm lịch sử để tạo nên nền tảng tin cậy sâu sắc-nền móng vững chắc cho một chương phát triển mới. Nội hàm hợp tác cần linh hoạt chuyển đổi theo thời đại. Tiếp nối Đối tác toàn diện (năm 2013) và Đối tác chiến lược Xanh (năm 2023), hai nước cần một “mô hình hợp tác mới” toàn diện, chiến lược hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Việt Nam-Đan Mạch cùng viết tiếp câu chuyện tương lai; đồng thời đề xuất 5 phương hướng: Nâng tầm hợp tác từ Đối tác Chiến lược xanh lên một khuôn khổ quan hệ chiến lược và toàn diện hơn; đổi mới phương thức hợp tác kinh tế, chuyển từ hỗ trợ sang đồng kiến tạo, tạo thêm giá trị mới cho hai nước; trở thành đối tác ưu tiên của nhau về khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng và ứng phó biến đổi khí hậu; lấy kết nối con người, giáo dục và đào tạo, tăng cường giao lưu nhân dân làm nền tảng lâu dài của quan hệ song phương; chung tay đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển, cùng giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, nâng tầm hợp tác là bước đi tất yếu nhằm đưa hợp tác song phương trở thành mô hình tiêu biểu giữa một quốc gia Đông Nam Á và một đối tác Bắc Âu, giúp hai nước trở thành cửa ngõ, đầu cầu chiến lược của nhau tại ASEAN và EU. Việt Nam và Đan Mạch không chỉ bổ trợ cho nhau về thị trường, nguồn lực và công nghệ mà còn chia sẻ lợi ích tương đồng trong việc xây dựng chuỗi cung ứng an toàn và duy trì thương mại tự do. Việc kết nối hạ tầng, logistics và chuỗi giá trị giữa hai nước sẽ tạo nên mắt xích quan trọng nối liền Đông Nam Á với Bắc Âu.

Khẳng định khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng phải trở thành lĩnh vực đột phá mang tính biểu tượng cho quan hệ song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở, hợp tác nghiên cứu cần dành vị trí xứng đáng cho kinh tế học, khoa học xã hội và nghiên cứu chính sách để giải quyết các vấn đề thực tiễn, hỗ trợ trực tiếp cho quá trình xây dựng, đánh giá chính sách.

Đan Mạch sở hữu kinh nghiệm quý báu về quy hoạch không gian và kinh tế biển. Trong khi đó, Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.200km cùng tiềm năng điện gió ngoài khơi lớn hàng đầu khu vực. Sự kết hợp này không chỉ tạo ra một ngành công nghiệp mới và hình mẫu hợp tác năng lượng tái tạo đóng góp vào nỗ lực toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn tạo tiền đề để Đan Mạch trở thành đối tác của ASEAN trong quy hoạch Lưới điện ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam có nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao; đang nỗ lực xây dựng môi trường nghiên cứu coi trọng chất lượng, tính trung thực và kết quả đóng góp, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế cho các nhà khoa học trẻ. Hai nước cần phát triển các nhóm nghiên cứu chung, cùng hướng dẫn nghiên cứu sinh và chia sẻ hạ tầng để hình thành thế hệ trí thức gắn bó lâu dài. Đề nghị Đại học Copenhagen nghiên cứu mở phân hiệu tại Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch chính là cầu nối quan trọng thúc đẩy các cơ hội hợp tác và gắn kết thế hệ trẻ hai nước.

Đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các quốc gia cần tăng cường đối thoại về trách nhiệm, sự an toàn và quyền lợi của cộng đồng; Việt Nam mong muốn cùng Đan Mạch đóng góp thiết thực vào nỗ lực này. Là những quốc gia biển, Việt Nam mong Đan Mạch ủng hộ các nỗ lực bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Khi cùng chia sẻ những giá trị chung ấy, quan hệ Việt Nam-Đan Mạch sẽ vượt qua khuôn khổ song phương để đóng góp tích cực cho một thế giới hòa bình, công bằng và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nhìn lại 55 năm qua, Việt Nam và Đan Mạch đã xây dựng niềm tin sâu sắc để mở ra một khung trời hợp tác mới. Trước những biến động và thách thức toàn cầu, chính sự đồng lòng, chia sẻ tri thức và kề vai sát cánh sẽ giúp hai dân tộc biến mọi thách thức thành cơ hội. Trong hành trình đó, các bạn sinh viên chính là lực lượng tiên phong viết tiếp những chương mới rực rỡ hơn.

Sau khi kết thúc phát biểu chính sách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến quá trình chuyển đổi xanh đóng vai trò gì trong mô hình phát triển mới của Việt Nam. Việc hợp tác với các trường đại học quốc tế (như Đại học Copenhagen) nên tập trung vào những lĩnh vực nào để thúc đẩy chuyển giao tri thức và công nghệ, nâng cao năng lực, qua đó biến chuyển đổi xanh thành động lực cho tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam không coi chuyển đổi xanh là một cam kết môi trường hay một xu hướng nhất thời mà là động lực tăng trưởng của tương lai. Chuyển đổi xanh được xác định là một cấu phần cốt lõi trong mô hình phát triển mới của Việt Nam, gắn với mục tiêu tăng trưởng bình quân hai con số. Chuyển đổi xanh giúp nâng cấp mô hình kinh tế của Việt Nam, chuyển từ phát triển theo chiều rộng, dựa vào tài nguyên và lao động sang chiều sâu, dựa trên năng suất và công nghệ sạch; đồng thời mở ra cơ hội phát triển những ngành kinh tế mới.

Về hợp tác với các trường đại học quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, có thể tập trung vào những lĩnh vực như: Nghiên cứu chính sách; nghiên cứu triển khai chuyển đổi năng lượng; phát triển năng lượng tái tạo thế hệ mới; phát triển nông nghiệp bền vững; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.