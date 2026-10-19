Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, chiều 19/10 giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký lưu bút. Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, sáng 19/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Copenhagen, Đan Mạch, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19-21/10.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một Tổng Bí thư Việt Nam tới Đan Mạch và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước duy nhất mà Đan Mạch đón trong năm 2026.

Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1971, và trong hơn nửa thế kỷ qua đã luôn là một trong những người bạn đồng hành quan trọng của Việt Nam. Quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng và nâng lên những tầm mức mới, trong đó có quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác Chiến lược Xanh năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội Henrik Frandsen và thành viên đoàn Đan Mạch tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chiều 19/10, giờ địa phương, tại Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen - một trong những trường đại học đầu tiên tại Đan Mạch.

Các đại biểu tham dự cuộc phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch diễn ra đúng dịp hai quốc gia kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm góp phần củng cố và nâng cao hơn nữa sự tin cậy chính trị, xác định các phương hướng và ưu tiên hợp tác lâu dài, đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị và hợp tác tốt đẹp trong 55 năm qua, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để cả hai bên đề ra những định hướng chiến lược, nâng tầm quan hệ trong giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy hợp tác với Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam với một đối tác Bắc Âu.

Các đại biểu tham dự cuộc phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ngày nay, Đan Mạch đã trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, đồng thời nổi bật trong các đối tác Bắc Âu về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh. Các dự án của nhiều doanh nghiệp lớn của Đan Mạch, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển, vận tải biển, logistics và công nghiệp xanh là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Phương Hà