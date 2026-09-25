Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến phát biểu chính sách. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến phát biểu chính sách. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách "Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động.” (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách "Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động.” (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách "Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động.” (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách "Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động.” (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự buổi phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)''