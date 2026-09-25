Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Canada

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 với thông điệp “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch” tiếp tục đặt vấn đề môi trường trong những hành động gần gũi với đời sống. Với Thái Nguyên, đây cũng là dịp nhìn lại những chương trình, phong trào đã triển khai thời gian qua và đặt ra yêu cầu làm thế nào để giữ gìn môi trường trở thành thói quen thường ngày.