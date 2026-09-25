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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Canada

Chiều 24/9/2026, giờ địa phương (sáng 25/9/2026, giờ Hà Nội), tại thủ đô Ottawa của Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách "Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động.”

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến phát biểu chính sách. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến phát biểu chính sách. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến phát biểu chính sách. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến phát biểu chính sách. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách "Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động.” (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách "Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động.” (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách "Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động.” (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách "Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động.” (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách "Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động.” (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách "Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động.” (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách "Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động.” (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách "Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động.” (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự buổi phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)'' ​

Các đại biểu tham dự buổi phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)'' ​

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-phat-bieu-chinh-sach-tai-canada-post1138288.vnp