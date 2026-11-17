Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh. (Ảnh: Nguyễn Khánh)

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trở lại thăm Quảng Đông, địa phương có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó với lịch sử cách mạng Việt Nam.

Chúc mừng những thành tựu phát triển của Quảng Đông trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc tỉnh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu về kinh tế, công nghiệp và công nghệ cao của Trung Quốc, đồng thời là động lực quan trọng trong xây dựng Khu Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Công - Ma Cao. Quảng Đông được lựa chọn là địa điểm đăng cai tổ chức APEC, trở thành tâm điểm của hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Quảng Đông sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi định vị chiến lược mà Đảng, Nhà nước Trung Quốc đề ra, đạt thêm nhiều thành tựu trong phát triển chất lượng cao và xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Quảng Đông tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33.

Đồng chí khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác thực chất với Việt Nam; đồng thời cam kết tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện và hiệu quả những nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Hai bên cùng ôn lại lịch sử hữu nghị, gắn bó giữa cách mạng hai nước tại Quảng Đông. Hai bên vui mừng nhận thấy, kể từ sau chuyến thăm Quảng Đông của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8/2024, giao lưu và hợp tác giữa tỉnh với các địa phương Việt Nam tiếp tục phát triển tích cực, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Nổi bật là tăng trưởng thương mại tích cực, chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch thương mại hai nước; đầu tư chuyển dịch theo hướng chú trọng hơn đến công nghệ cao và sản xuất tiên tiến; hợp tác về hạ tầng và khoa học - công nghệ mở ra nhiều triển vọng mới.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa Quảng Đông với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam; thực hiện tốt ba nhiệm vụ tiên phong, gồm: tiên phong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản trị đất nước; tiên phong triển khai hợp tác thực chất, chất lượng cao giữa hai nước; tiên phong mở rộng giao lưu nhân dân, góp phần củng cố nền tảng xã hội của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa Quảng Đông với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Khánh)

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy kết nối giữa Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao với các tỉnh, thành phố của Việt Nam; tăng cường liên kết chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, gắn hoạt động đầu tư với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Quảng Đông được khuyến khích tăng cường nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam và đẩy mạnh kết nối logistics.

Bên cạnh đó, hai bên cần thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khoa học - công nghệ; chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế, trong đó có APEC.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong muốn hai bên triển khai hiệu quả Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc, kết hợp khai thác các di tích tại Quảng Đông gắn với cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như lịch sử cách mạng hai nước; đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, nghệ thuật và thể thao.

Bày tỏ nhất trí cao với những ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, đầu tư và khoa học - công nghệ.

Đồng chí Hoàng Khôn Minh cho biết Quảng Đông sẵn sàng chia sẻ thành quả phát triển, khuyến khích các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp công nghệ cao đầu tư vào Việt Nam, đồng thời mở rộng nhập khẩu nông sản và hoa quả của Việt Nam.

Quảng Đông cũng sẽ tiếp tục gìn giữ tốt các di tích gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng tiền bối Việt Nam tại địa phương, tăng cường hợp tác du lịch, giáo dục và đào tạo, giao lưu hữu nghị, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Quảng Đông và các địa phương Việt Nam.