Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Người dân phải cảm nhận được sự đổi mới của Thủ đô

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng “một việc nhỏ như thiếu sách giáo khoa thôi, mặc dù đã được tập trung giải quyết, nhưng cũng để lại những bài học trong trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng”. Về bữa ăn học đường, Hà Nội có thể đầu tư một số trung tâm sản xuất suất ăn theo kinh nghiệm của các nước.