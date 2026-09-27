Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Người dân phải cảm nhận được sự đổi mới của Thủ đô
Chiều 27/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các ĐBQH Đơn vị bầu cử số 1: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Thanh Hà; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường đã tiếp xúc cử tri các phường: Cửa Nam, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Văn Miếu-Quốc Tử Giám trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-nguoi-dan-phai-cam-nhan-duoc-su-doi-moi-cua-thu-do-419643.htm