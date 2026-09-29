Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nghe báo cáo về Dự án "Sáng kiếm Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng chủ trì buổi gặp Hội đồng

Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp Mỹ.

Tại sự kiện ngày 23/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, Việt Nam và Mỹ đã cùng vượt qua những đau thương của quá khứ, từng bước xây dựng lòng tin, đưa quan hệ hai nước lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện và trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Trong hành trình đó, khắc phục hậu quả chiến tranh không chỉ là một lĩnh vực hợp tác thiết thực, mà còn là biểu tượng sinh động của lòng nhân ái, sự bao dung và quyết tâm cùng nhau hàn gắn những vết thương lịch sử, xây dựng lòng tin và hướng tới tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại sự kiện.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ghi nhận thiện chí, nỗ lực của Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân Mỹ trong hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ông ghi nhận vai trò tích cực, chủ động của USABC trong huy động cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đóng góp nguồn lực, thiết bị, công nghệ và chuyên môn kỹ thuật; cảm ơn nhiều cựu binh Mỹ - dù tuổi cao, sức yếu - vẫn trở lại Việt Nam nhiều lần để chia sẻ ký ức, cung cấp thông tin về phần mộ bộ đội Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo về Dự án Dự án "Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò tích cực của Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson thuộc Đại học Texas Tech trong nghiên cứu, phân tích tài liệu; phục vụ cho Dự án. Ông cũng đề nghị phía Mỹ hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN, trọng tâm là cung cấp hệ thống NGS, vật tư và hóa chất chuyên dụng để các phòng thí nghiệm Việt Nam vận hành tối đa công suất.

Một số đại biểu Việt Nam và Hoa Kỳ tham dự dự kiện.↵

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với Mỹ trong tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh như trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Qua đó thể hiện tinh thần nhân đạo, nghĩa tình và chính sách nhất quán của Việt Nam trong việc cùng Mỹ hàn gắn vết thương chiến tranh.

Chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Đây là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm thiêng liêng đối với người có công, thân nhân liệt sĩ và hàng trăm nghìn gia đình đã mòn mỏi chờ đợi thông tin về người thân.

Ông cho biết: Việt Nam còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Tuy nhiên, "cửa sổ thời gian" đang dần khép lại, nhân chứng lịch sử ngày một thưa vắng, dấu tích chiến trường không ngừng biến đổi và nhiều mẫu hài cốt bị suy thoái theo thời gian. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là sự trở về của một người con với quê hương, mà còn là sự an ủi đối với những gia đình đã mang theo nỗi đau và niềm mong ngóng qua nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng việc khai thác tư liệu do Mỹ lưu giữ và ứng dụng công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới (NGS) là việc làm rất ý nghĩa trong lúc "Chiến dịch 500 ngày đêm" đang được triển khai mạnh mẽ trên cả nước. Đây là cuộc chạy đua với thời gian, nhưng cũng là hành trình của lương tri, trách nhiệm và tình người, nhằm đưa thêm nhiều người con đã hy sinh trở về với quê hương và gia đình.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị USABC phát huy vai trò cầu nối, vận động doanh nghiệp thành viên và khu vực tư nhân Mỹ chia sẻ tư liệu, thông tin, kỷ vật phục vụ việc tìm kiếm.

Nguồn ảnh: Theo TTXVN.

Hà Nội, 29/9/2026

Đặng Vương Hưng

(Thành viên của TTU-VWAI)