Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Ngành Than phải đổi mới công nghệ, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Tối 7/11, tại Quảng trường 12/11 (phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh), Đảng bộ thành phố Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Binh đoàn 19 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936-12/11/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng cán bộ, công nhân, người lao động ngành Than bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động ngành Than và đông đảo nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đại diện lãnh đạo TKV, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong lao động, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng trao tặng cán bộ, công nhân, người lao động ngành Than bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực bảo đảm an ninh năng lượng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ công nhân, cán bộ ngành Than, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh. Đồng thời khẳng định, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” được hun đúc qua các phong trào đấu tranh, lao động đã trở thành giá trị bền vững của công nhân và nhân dân Vùng mỏ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lịch sử Vùng mỏ ghi dấu sự trưởng thành của nhiều cán bộ cách mạng qua thực tiễn lao động, đấu tranh cùng công nhân và nhân dân; qua đó khẳng định mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Kỷ niệm 90 năm là dịp tri ân các thế hệ đi trước, nhìn lại chặng đường vẻ vang và xác định trách nhiệm tiếp nối truyền thống trong giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh đất nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao khả năng tự chủ của nền kinh tế đặt lên ngành Than những trách nhiệm lớn. Ngành cần chủ động đổi mới, chuẩn bị tốt hơn về nguồn nhân lực, công nghệ và quản trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu trước hết phải xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm và tác phong công nghiệp; bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động. Mỗi công nhân cần có cơ hội học tập, nâng cao tay nghề, tiếp cận công nghệ mới và phát triển năng lực. Việc nâng cao năng suất phải gắn với tăng thu nhập, cải thiện nhà ở, đời sống văn hóa và điều kiện học tập của con em công nhân.

Nhấn mạnh trách nhiệm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn ngành nâng cao năng lực dự báo, tổ chức sản xuất và cung ứng than ổn định, nhất là phục vụ sản xuất điện; kết hợp hợp lý giữa khai thác trong nước với nhập khẩu và dự trữ. Đồng thời, chủ động phương án ứng phó với biến động thị trường, chuỗi cung ứng, thiên tai và những gián đoạn có thể xảy ra, góp phần duy trì hoạt động ổn định của nền kinh tế.

Đối với hoạt động đầu tư, phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải bám sát chiến lược, quy hoạch và nhu cầu sử dụng than. TKV cần phát huy thế mạnh về than, khoáng sản, nghiên cứu đầu tư chế biến sâu và phát triển các loại vật liệu phù hợp; Binh đoàn 19 tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh hiệu quả với thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, ngành Than cần đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa và chuyển đổi số trong các khâu thăm dò, khai thác, chế biến, vận tải và điều hành. Doanh nghiệp cần tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu nhằm phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và công nhân lành nghề; từng bước nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo, bảo trì thiết bị phù hợp với điều kiện khai thác tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh việc khuyến khích, khen thưởng xứng đáng những sáng kiến có giá trị, kết hợp kinh nghiệm của người thợ với tri thức khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong sản xuất.

Gắn phát triển ngành Than với bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả quản trị

Một yêu cầu quan trọng khác được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra là phát triển ngành Than phải gắn với bảo vệ môi trường và tương lai của Quảng Ninh. Công tác bảo vệ môi trường cần được thực hiện xuyên suốt quá trình hoạt động của mỏ; thực hiện nghiêm việc hoàn nguyên, phục hồi môi trường, giảm phát thải và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Quảng Ninh và các doanh nghiệp ngành Than cần phối hợp chặt chẽ trong quy hoạch, tổ chức không gian phát triển, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu khai thác với phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ; bảo vệ di sản và chất lượng sống của nhân dân. Đồng thời, chủ động phương án sử dụng đất, hạ tầng sau khai thác, gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Vùng mỏ. Khi cơ cấu lại sản xuất, phải có phương án bố trí việc làm, bảo đảm sinh kế cho người lao động.

Về quản trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư. Doanh nghiệp nhà nước phải thể hiện vai trò dẫn dắt trong huy động, sử dụng nguồn lực, làm chủ công nghệ và bảo đảm cung ứng; đồng thời tăng cường liên kết để các doanh nghiệp trong nước thuộc mọi thành phần kinh tế cùng phát triển.

Các cấp ủy cần bám sát thực tiễn, tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề thiết yếu của đơn vị và người lao động; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những công nhân ưu tú, có tay nghề, uy tín, qua đó tăng cường sức mạnh tổ chức đảng ngay tại cơ sở sản xuất. Công đoàn phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động; dân chủ ở cơ sở cần được thực hiện tốt, các kiến nghị của công nhân phải được giải quyết kịp thời.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và thành phố Quảng Ninh phối hợp tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về cơ chế, quy hoạch, đầu tư và chính sách đối với người lao động theo thẩm quyền. Phát triển hạ tầng sản xuất cần gắn với nhà ở, y tế, giáo dục và các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân. Đối với mỗi nhiệm vụ, cần xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt; thường xuyên kiểm tra tại cơ sở, lắng nghe phản ánh để kịp thời điều chỉnh.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Trước đó, trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh nhắc lại dấu mốc lịch sử cách đây tròn 90 năm. Đêm 12/11/1936, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng vạn thợ mỏ đã vùng lên đấu tranh, làm nên thắng lợi của cuộc Tổng bãi công của công nhân Vùng mỏ.

Khẩu hiệu “Kỷ luật và Đồng tâm” từ cuộc đấu tranh ấy đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết, ý chí kiên cường, tinh thần tổ chức và bản lĩnh của giai cấp công nhân Việt Nam. Qua nhiều thế hệ, từ những hầm lò, tầng than, bến cảng, truyền thống cách mạng tiếp tục được hun đúc, trao truyền, trở thành giá trị văn hóa, phẩm chất đặc trưng và nguồn sức mạnh tinh thần của cán bộ, công nhân, nhân dân Quảng Ninh.

Theo Bí thư Thành ủy Quảng Ninh, ngành Than không chỉ là một ngành kinh tế chủ lực mà còn là một phần lịch sử, văn hóa và bản sắc của địa phương. Những nỗ lực đổi mới, phát triển của Quảng Ninh và ngành Than đã góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo, vị thế của địa phương.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “90 năm - Hùng ca và Khát vọng”

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh đạt 11,89%; 9 tháng năm 2026 đạt 12,54%, cao nhất cả nước. Từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố, mở ra giai đoạn phát triển mới với vị thế, tiềm lực và trách nhiệm cao hơn.

Trong giai đoạn tới, Quảng Ninh quyết tâm đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, tổ chức hợp lý không gian phát triển, nâng cao chất lượng đô thị, năng lực quản trị và sức cạnh tranh; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đối với ngành Than, nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguyên liệu quốc gia; đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, bảo đảm an toàn lao động và giảm thiểu tác động đến môi trường. Trách nhiệm này đòi hỏi sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ giữa thành phố Quảng Ninh, TKV, Binh đoàn 19 và các đơn vị trong ngành.

Lễ kỷ niệm khép lại với chương trình nghệ thuật đặc biệt “90 năm - Hùng ca và Khát vọng”, gồm 3 chương: “Tráng ca từ mạch nguồn”, “Những đôi mắt di sản” và “Viết tiếp tương lai xanh”. Chương trình tái hiện những dấu mốc hào hùng của phong trào công nhân Vùng mỏ, tôn vinh hình ảnh người thợ mỏ kiên cường trong đấu tranh, cần cù, sáng tạo trong lao động, đồng thời khắc họa hành trình đổi mới, hiện đại hóa sản xuất và khát vọng phát triển bền vững của ngành Than trong thời kỳ mới.