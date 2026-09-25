Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 4 điểm chính phản ánh quan điểm chung của cộng đồng quốc tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 81. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc xoay quanh bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 81, Giáo sư - Tiến sĩ Thành Hán Bình, Viện trưởng điều hành Viện Nghiên cứu khu vực và quốc gia, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc) nhận định quan điểm được đưa ra trong bài phát biểu phản ánh quan điểm chung của cộng đồng quốc tế, đồng thời cũng thu hút sự quan tâm lớn của quốc tế.

Theo Giáo sư Thành Hàn Bình, quan điểm phổ biến của giới chuyên gia cho thấy chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gần đây tới một số quốc gia và đến New York (Mỹ) tham dự Phiên thảo luận cấp cao ĐHĐ LHQ Khóa 81 là tín hiệu cho thấy sự chú trọng ngày càng cao của giới lãnh đạo Việt Nam đối với chiến lược ngoại giao đa dạng hóa và cân bằng nhằm ứng phó với những diễn biến phức tạp và bất định của cục diện toàn cầu. Cách tiếp cận ngoại giao đa dạng này được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian phát triển rộng mở hơn, cho phép Việt Nam xây dựng quan hệ hữu nghị sâu rộng và thúc đẩy quan hệ song phương song hành với các quan hệ kinh tế, thương mại.

Bên cạnh đó, việc chủ động mở rộng sự hiện diện trên trường quốc tế không chỉ thể hiện tinh thần “tự chủ chiến lược” đã được xác định rõ ràng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mà còn liên tục nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2027.

Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Viện trưởng điều hành Viện Nghiên cứu khu vực và quốc gia, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Công nghiệp Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng/PV TTXVN tại Trung Quốc

Nhận định về 4 điểm chính mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra trong bài phát biểu tại ĐHĐ LHQ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Công nghiệp Chiết Giang cho rằng điều này phản ánh quan điểm chung của cộng đồng quốc tế.

Thứ nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự hợp tác và lòng tin dựa trên luật pháp quốc tế, nhằm chấn chỉnh trật tự quốc tế đang hỗn loạn và tình trạng quản trị toàn cầu thiếu trật tự, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của LHQ và tầm quan trọng của việc duy trì uy tín của tổ chức này.

Thứ hai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cao các nguyên tắc công bằng, nhân văn và bao trùm, hướng tới việc giải quyết tình trạng thiếu hụt trong quản trị toàn cầu hiện nay.

Thứ ba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định tầm quan trọng của quản trị công nghệ, đưa ra những cảnh báo kịp thời về các thách thức đạo đức và pháp lý do sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại, cũng như những mối đe dọa tiềm tàng đối với nhân loại trong tương lai.

Thứ tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định rõ ràng rằng thế giới cần tiếp tục theo đuổi con đường đa phương thay vì đơn phương, cụ thể là nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và bao trùm, gắn liền với khuôn khổ của LHQ và dựa trên luật pháp quốc tế.

Cuối cùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu bật lập trường của Việt Nam: tôn trọng luật pháp quốc tế, thúc đẩy đối thoại, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và đóng góp vào hòa bình của khu vực cũng như thế giới.