Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong những người bạn Mỹ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp những người bạn Mỹ.

Cuộc gặp - với chủ đề “Vun đắp tình bạn - kiến tạo tương lai” - có sự tham dự của những đảng viên Đảng Cộng sản Mỹ, bạn bè cánh tả, bạn bè truyền thống, các tổ chức hòa bình, cựu chiến binh, các tổ chức từ thiện, nhân đạo, tôn giáo, phi chính phủ, doanh nghiệp, học giả, học sinh, sinh viên... những người bạn đã có quá trình ủng hộ, hỗ trợ quý báu và những người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp những người bạn Mỹ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, khi chiến tranh kết thúc, nhiều người tiếp tục gắn bó với Việt Nam, kiên nhẫn góp sức hàn gắn, giúp những người từng ở hai phía hiểu nhau hơn, vận động cho quan hệ hai nước khi còn nhiều rào cản.

Đến hôm nay, sự gắn bó ấy vẫn được tiếp nối trong nhiều công việc: Giúp khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc người khuyết tật, hỗ trợ giáo dục, y tế, kết nối những người muốn cùng làm việc với Việt Nam.

Cho rằng những góp ý chân thành luôn đáng quý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan chức năng chú ý tiếp nhận, trao đổi và phản hồi những ý kiến; khi có sáng kiến hợp tác thì cùng tìm cách thực hiện. Người muốn đóng góp cần biết mình có thể liên hệ với ai, đề xuất của mình đang được xem xét ra sao và khó khăn nào cần cùng nhau tháo gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao, truy tặng Huân chương Hữu nghị cho những người bạn Mỹ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ của phía Mỹ trong thời gian qua; mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu, để việc tìm kiếm, xác định danh tính những người đã hy sinh có thêm kết quả. Về phía mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, tiếp tục cùng các bạn Mỹ chăm sóc những người còn chịu hậu quả chiến tranh, làm cho những vùng đất an toàn hơn và giúp thêm nhiều gia đình tìm được người thân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương hữu nghị cho một số người bạn Mỹ.