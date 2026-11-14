Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mỗi thế hệ có trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống, trao truyền cho con cháu lòng yêu nước, lối sống nghĩa tình và ý thức vì cộng đồng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam với nhân dân Cụm dân cư số 1, phường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: Quang Thái

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan gian trưng bày sản phẩm công nghệ, sản phẩm OCOP tại ngày hội. Ảnh: Quang Thái

Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự ngày hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và phường Ba Đình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu dự ngày hội. Ảnh: Quang Thái

Tôn vinh, gìn giữ văn hóa đại đoàn kết của dân tộc

Tại ngày hội, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 2 (phường Ba Đình) Phạm Trường Sơn đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; khẳng định giá trị bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày hội năm nay càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, là dịp để cùng nhìn lại những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, trân trọng truyền thống của quê hương, gia đình, địa bàn dân cư; đồng thời khơi dậy trách nhiệm của mỗi người dân trong việc xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình, góp phần xây dựng phường Ba Đình ngày càng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội dự ngày hội. Ảnh: Quang Thái

Theo báo cáo tại ngày hội, Cụm dân cư số 1 phường Ba Đình gồm 4 tổ dân phố 1, 2, 3, 6, với 2.438 hộ dân và 10.253 nhân khẩu. Nhân dân trong cụm luôn phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Tổ dân phố và sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ba Đình, các ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố thuộc Cụm 1 đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Từ đó, cụm có 2.438/2.438 hộ đăng ký đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 100%; 4/4 tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”.

Tiết mục nghệ thuật chào mừng ngày hội. Ảnh: Quang Thái

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2027, các ban Công tác Mặt trận Cụm dân cư số 1 phường Ba Đình xác định tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Trong đó, cụm tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Cụm dân cư số 1 phường Ba Đình cũng tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”; phấn đấu duy trì tỷ lệ “Gia đình văn hóa” từ 96% trở lên, 100% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”; nhân rộng các mô hình dân vận khéo, mô hình tự quản về vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy; tiếp tục thực hiện tốt mô hình “Ban Công tác Mặt trận số”, “Tổ dân phố số”.

Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 2 (phường Ba Đình) Phạm Trường Sơn báo cáo tại ngày hội. Ảnh: Quang Thái

Cụm tiếp tục làm tốt công tác vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ các dự án trọng điểm trên địa bàn bảo đảm công khai, dân chủ, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của nhân dân; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị; phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, xây dựng địa bàn dân cư an toàn, văn minh.

Cụm dân cư số 1 phường Ba Đình tiếp tục quan tâm chăm lo an sinh xã hội, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; phát huy truyền thống tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động Mặt trận, đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận gần dân, hiểu dân, trách nhiệm với nhân dân.

Cùng xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn hóa, văn minh

Phát biểu tại ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, việc được gặp gỡ bà con nhân dân tại Hoàng thành Thăng Long càng giúp chúng ta trân trọng những giá trị lịch sử, văn hóa được các thế hệ gìn giữ, trao truyền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trách nhiệm của mỗi người hôm nay là tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống dân tộc, cùng xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn hóa, văn minh, xứng đáng với truyền thống của Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Quang Thái

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng ta càng thấm thía giá trị của đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua các thời kỳ cách mạng, Mặt trận đã tập hợp mọi tầng lớp nhân dân phát huy lòng yêu nước, sức người, sức của để giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định sức mạnh của đất nước bắt nguồn từ nhân dân, được nhân lên khi mọi người cùng chung mục tiêu, được tôn trọng và được góp sức và cùng thụ hưởng những thành quả.

Quang cảnh ngày hội. Ảnh: Quang Thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, Ba Đình là địa danh thiêng liêng, gắn liền với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nơi đây có Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đón đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế về thành kính viếng Bác; đồng thời là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, niềm tự hào về mảnh đất Ba Đình càng nhắc nhở mỗi cán bộ, mỗi người dân nêu cao trách nhiệm gìn giữ truyền thống, xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, góp phần tô đẹp hình ảnh Thủ đô và đất nước.

Qua báo cáo của Ban Công tác Mặt trận Cụm dân cư số 1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng trước những kết quả bà con đã đạt được sau sắp xếp 4 tổ dân phố; tiếp tục duy trì hoạt động, gìn giữ sự gắn bó trong cộng đồng nhân dân, tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, chung tay bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy…

Nhân dân phường Ba Đình dự ngày hội. Ảnh: Quang Thái

"Tôi vinh dự được về sống với bà con Ba Đình đến nay cũng gần 11 năm. Tôi cảm nhận được rất rõ những tích cực, những phong trào của bà con, từ cuộc sống của nhân dân cho đến môi trường, cảnh quan ngày càng đẹp, chung sức gìn giữ môi trường chung…

Tôi trân trọng tấm lòng và sự chia sẻ của bà con, sự đồng thuận của các gia đình trong thực hiện những dự án quan trọng trên địa bàn. Tôi cũng biểu dương các cán bộ Mặt trận, tổ dân phố - những người tận tụy hòa giải, thăm hỏi, giúp đỡ bà con, kiên trì chăm lo những việc thường ngày ở khu dân cư, khu dân phố", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ.

Giá trị văn hóa củng cố sức mạnh đoàn kết

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”; thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, cần làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống, góp phần xây dựng con người và củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà đại diện tổ dân phố số 1, 2, 3, 6 và các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Quang Thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, đoàn kết là một giá trị văn hóa quý báu của dân tộc; lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, trọng nghĩa tình và đạo lý đã gắn bó với các thế hệ, tạo nên sức mạnh cộng đồng. Gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để bồi đắp những giá trị, để văn hóa củng cố đoàn kết, tạo thêm sức mạnh để xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tốt đẹp.

“Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và đến năm 2045, đòi hỏi phát huy sức mạnh toàn dân, khơi dậy ý chí vươn lên và khả năng sáng tạo của mỗi người. Thành quả phát triển được thể hiện ở cuộc sống ấm no, bình yên của mỗi người, mỗi gia đình; ở cơ hội học tập, lao động và tiến bộ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí tặng quà các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Quang Thái

Chia sẻ với những khó khăn của phường, của cụm dân cư sau sắp xếp lại tổ dân phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố, phường, cụm dân cư quan tâm sắp xếp nhà văn hóa từ cụm dân cư đến tổ dân phố - là nơi sinh hoạt cộng đồng rất quan trọng cho toàn thể tầng lớp nhân dân, là nơi đoàn kết nhân dân trên địa bàn.

“Môi trường đô thị hiện nay nếu không có những thiết chế này sẽ rất khó cho sinh hoạt của nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh và mong muốn phường Ba Đình gương mẫu làm trước, trong đó Cụm dân cư số 1 là điển hình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị chăm sóc sức khỏe người dân một cách chu đáo, bảo đảm mọi người đều được khám sức khỏe định kỳ, ai có bệnh được quan tâm, chăm sóc và quản lý sức khỏe từ sớm, với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”. “Chúng ta đang phấn đấu tuổi thọ trung bình đạt 80 tuổi, nhưng sống thọ phải đi liền với sống khỏe”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tặng quà các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Quang Thái

Nhấn mạnh nhiệm vụ chăm lo học tập, giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu bảo đảm tất cả trẻ em, không phân biệt điều kiện, hoàn cảnh, đều được đến trường, được chăm sóc, giáo dục từ bậc nhà trẻ, mẫu giáo đến phổ thông, phấn đấu phổ cập giáo dục trung học phổ thông.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Nhà nước sẽ tiếp tục cải cách giáo dục, làm sao thời gian học ngắn hơn nữa để có thời gian, điều kiện học nghề, học chuyên sâu, qua đó nâng cao năng lực và có điều kiện đóng góp cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phường Ba Đình và nhân dân cùng chung sức, đồng lòng để làm được vấn đề nêu trên. “Tôi cho rằng đây là những việc rất thiết thực đối với đời sống nhân dân. Cả cộng đồng cùng đoàn kết với nhau để xây dựng những mục tiêu đó”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ba Đình sẽ tiếp tục chung sức xây dựng phường ngày càng văn minh, nghĩa tình, an ninh, an toàn nhất cả nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Bí thư Đảng ủy phường Ba Đình Phạm Quang Thanh trao quà tặng đại diện tổ dân phố số 1, 2, 3, 6 và các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Quang Thái

"Phường Ba Đình đại diện cho nhân dân cả nước, nhân dân Thủ đô đón tiếp đồng bào từ những vùng khác về với Hà Nội, về với Thủ đô, về với Bác Hồ, đón tiếp khách quốc tế, ai đến Việt Nam cũng đến Hà Nội, đến Hà Nội cũng đến phường Ba Đình", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn tinh thần đoàn kết và những giá trị văn hóa tốt đẹp sẽ tiếp tục được vun đắp bằng những việc làm thiết thực, để mỗi gia đình thêm đầm ấm, mỗi khu dân cư thêm gắn bó, mỗi thế hệ có trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống văn hiến cách mạng của Thủ đô, trao truyền cho con cháu lòng yêu nước, lối sống nghĩa tình và ý thức vì cộng đồng. Đó là nền tảng bền vững để cùng xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội và nhân dân phường Ba Đình chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Thái

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố đã trao tặng phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn.