Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đến dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quang Thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: Quang Thái

Cùng tham dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quang Thái

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, các phường và cử tri thuộc Đơn vị bầu cử số 1.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề phát triển Thủ đô và đất nước

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe báo cáo kết quả kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI; thông báo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền đối với kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri lần trước.

Phát biểu tại hội nghị, các ý kiến cử tri đều cho rằng công tác chuẩn bị kỳ họp thứ hai bảo đảm chu đáo, toàn diện và Quốc hội bàn thảo các vấn đề cử tri đang quan tâm.

Các ý kiến cử tri đánh giá cao trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Trong 8 tháng năm 2026, Thủ đô và đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, qua đó giúp đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước đã được tiến hành toàn diện, giúp thúc đẩy hiệu quả lợi ích quốc gia, dân tộc.

Cử tri Đinh Quốc Phòng (phường Ô Chợ Dừa) chia sẻ: “Đối với Thủ đô Hà Nội, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, Hà Nội đang thay da đổi thịt hằng ngày; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Các công việc trọng đại của thành phố như Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Dự án Quảng trường công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã lấy ý kiến của nhân dân, tham gia đóng góp, phát huy sáng kiến để nhân dân phấn khởi, từ đó phát huy động lực của mọi người dân để xây dựng và phát triển Hà Nội. Trong 8 tháng qua, Hà Nội đã dẫn đầu cả nước về tổng thu ngân sách. Đời sống của nhân dân mỗi ngày được nâng cao, tạo nên niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời, tạo niềm tin tưởng rằng Hà Nội dứt khoát thực hiện được các dự án quan trọng để lập nên kỳ tích sông Hồng”.

Cử tri Đỗ Đắc Toàn (phường Cửa Nam) phát biểu ý kiến. Ảnh: Quang Thái

Cử tri Đỗ Đắc Toàn (phường Cửa Nam) quan tâm đến vấn đề sửa Luật Đất đai cần theo hướng bảo đảm công khai, minh bạch. Cử tri kiến nghị Quốc hội nghiên cứu hoàn thiện cơ chế về xác định giá đất sát với giá thực tế thị trường; xác định rõ trường hợp nào Nhà nước thu hồi đất, trường hợp nào cần thỏa thuận với người sử dụng đất; cần quan tâm hơn đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân trong quá trình thực hiện chính sách đất đai... Cùng với sửa đổi Luật Đất đai, cần hoàn thiện cơ chế công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án thu hồi đất, phương án bồi thường...

Cử tri Trương Thị Diễm Phương (phường Hoàn Kiếm) phát biểu ý kiến. Ảnh: Quang Thái

Cử tri Trương Thị Diễm Phương (phường Hoàn Kiếm) nêu kỳ vọng vào kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sẽ bàn thảo các nội dung cử tri quan tâm, giải quyết được các vấn đề trong thực tiễn và đời sống nhân dân. Cử tri cũng đề cập đến vấn đề hoàn thiện thể chế để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; đặc biệt là phát triển mô hình TOD, trong đó cần hình thành hệ sinh thái đô thị đầy đủ, thuận tiện cho nhân dân.

Liên quan đến các dự án hạ tầng quy mô lớn, cử tri đồng tình với việc Nhà nước tập trung nguồn lực để phát triển, tuy nhiên, cử tri kiến nghị Quốc hội cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan, trong đó lưu ý việc tái định cư cho nhân dân cần bảo đảm nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Cử tri Bùi Đức Nhân (phường Giảng Võ) đề cập 2 vấn đề liên quan đến công tác khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế; công tác giáo dục và đào tạo. Cử tri kiến nghị mở rộng diện bảo hiểm y tế và tăng cường giám sát nguồn thuốc và vật tư y tế tại các cơ sở y tế để bảo đảm quyền lợi của nhân dân. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị Quốc hội dành nhiều nguồn lực hơn cho y tế cơ sở, đặc biệt là Trạm Y tế cấp xã, phường. Về công tác giáo dục và đào tạo, cử tri kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, đánh giá việc sắp xếp lại hệ thống trường học, nhất là đội ngũ giáo viên để có giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học.

Tại hội nghị, các cử tri cũng đề cập đến nhiều vấn đề được quan tâm như: Chủ trương sắp xếp lại các tổ dân phố; bảo đảm phụ cấp cho các chức danh ở cơ sở thôn, tổ dân phố; nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú; bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh; xem xét phương thức tuyển sinh lớp 10; chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm

Phát biểu với cử tri Đơn vị bầu cử số 1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, tâm huyết, xác đáng, thể hiện sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước trong đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; mở rộng hợp tác đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

“Cử tri không chỉ quan tâm tới những nội dung Quốc hội sẽ xem xét tại kỳ họp tới mà còn quan tâm đề xuất đến kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách đã được ban hành, những vấn đề đã được kiến nghị qua các kỳ tiếp xúc trước được xem xét, giải quyết đến đâu, hiệu quả của những kiến nghị này”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri tại hội nghị.

Thông tin khái quát với các cử tri một số những nét lớn về tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa rất đặc biệt đối với đất nước ta. Đây là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, năm đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Năm mở đầu là bước đi rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. “Tinh thần chung của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ và cả hệ thống chính trị là không để mất thời gian, không để có độ trễ từ nghị quyết đến hành động, từ quyết sách đến các kết quả trong cuộc sống”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ.

Cho biết trong điều kiện tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, chúng ta có thể vui mừng thấy đất nước tiếp tục giữ được ổn định và duy trì đà phát triển. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Trong đó, sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm tăng 11,9%, đây là mức cao nhất trong nhiều năm qua. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 13,3%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 770 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu tư nước ngoài có vốn đăng ký đạt khoảng 40,6 tỷ USD, tăng 55,4%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 2 triệu tỷ đồng, bằng 80% dự toán của năm...

Về hoạt động đối ngoại, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những hoạt động vừa qua cho thấy, bạn bè quốc tế đánh giá cao tinh thần tự chủ chiến lược và vai trò của Việt Nam trong nhiều vấn đề quốc tế. Chúng ta đã khẳng định sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế; đồng thời, tiếp tục tăng cường sự hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, thu hút được nguồn lực từ bên ngoài để phục vụ phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, những kết quả từ đầu năm đến nay là rất quan trọng nhưng chúng ta phải xác định tuyệt đối không được chủ quan và đây mới chỉ là bước đầu, thực tiễn còn nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết để hướng đến phát triển ổn định, bền vững. Mức độ phát triển cuối cùng phải đo được bằng cuộc sống của người dân.

“Tăng trưởng cao là cần thiết nhưng tăng trưởng phải tạo ra nhiều việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn, trường học và bệnh viện cũng phải tốt hơn, nhà ở phù hợp hơn, môi trường phải trong lành hơn, bộ máy công quyền phục vụ nhân dân tốt hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Hà Nội đang có những sự chuyển biến mạnh mẽ

Nhìn tổng thể trong bức tranh chung của cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi thấy Hà Nội đang có những sự chuyển biến mạnh mẽ. Thành phố vừa phải thực hiện một khối lượng công việc rất lớn là sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; vừa tiếp tục triển khai các công trình, dự án lớn phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số, xử lý những tồn đọng kéo dài và chuẩn bị những không gian, động lực phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

“Điều đáng mừng hơn là tư duy phát triển của Thủ đô đang có sự chuyển động. Không chỉ giải quyết những việc trước mắt của một đô thị lớn, mà từng bước chuyển sang kiến tạo một Thủ đô phát triển dài hạn, văn hiến, văn minh, hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế, thực sự là trung tâm và động lực phát triển của vùng và cả nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, Hà Nội phát triển nhanh thì yêu cầu phải càng cao; đồng thời, đặt vấn đề Hà Nội hôm nay phải làm gì để lại cho con cháu chúng ta 100 năm nữa trở thành di sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu Thủ đô phải đi trước một bước, phải làm gương và tạo ra những chuẩn mực mới về quản trị đô thị, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, văn hóa và chất lượng dịch vụ công, chất lượng sống. Đây là những yêu cầu rất cao, đòi hỏi phải có sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của nhân dân và cử tri Hà Nội.

Nhân dân đồng tình và phấn khởi trước những định hướng phát triển lớn của Thủ đô

Dành thời gian trao đổi về những nội dung cử tri quan tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề cập đến vấn đề quy hoạch, chính sách đất đai và việc triển khai các đề án, dự án lớn trên địa bàn Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quang Thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Hà Nội đang đứng trước một giai đoạn phát triển rất quan trọng với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn dài hạn đã được xác lập. Thành phố đang cụ thể hóa ở từng khu vực và triển khai nhiều công trình, dự án lớn, có thể làm thay đổi diện mạo của Thủ đô trong nhiều thập niên tới.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đa số nhân dân đồng tình, ủng hộ, vui mừng và phấn khởi trước những định hướng phát triển lớn. Nhưng đối với một số phương án cụ thể cũng còn những ý kiến khác nhau, vì vậy, cần tiếp tục phải hoàn thiện, trao đổi để đi đến chân lý đồng thuận. Lãnh đạo thành phố phải thực sự cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, đối thoại, công khai đầy đủ thông tin và tiếp thu nghiêm túc những ý kiến xác đáng của nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học. Việc càng lớn, tác động càng lâu dài thì càng phải làm kỹ, khoa học và thận trọng, không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng và xem nhẹ sự đồng thuận của xã hội.

Đánh giá cao thành phố đã khẩn trương lấy ý kiến nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, khu vực hồ Hoàn Kiếm hiện nay cũng đang lấy ý kiến về định hướng các phương án tổ chức lại không gian và thiết kế mô phỏng, cũng chưa phải là quyết định cuối cùng về hình thức. Vì vậy, cũng cần phải giải thích rõ cho người dân đâu là định hướng của quy hoạch, đâu là phương án thiết kế, sẽ tiếp tục thi tuyển, thẩm định. Giá trị lịch sử của không gian này được tạo qua nhiều thế hệ, một công trình mới chỉ nên được lựa chọn khi thực sự làm cho cảnh quan và đời sống công cộng tốt hơn, được giới chuyên môn đánh giá thuyết phục và được người dân đồng tình trên cơ sở hiểu biết đầy đủ các phương án.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cử tri và nhân dân tiếp tục đóng góp với tinh thần xây dựng. Chúng ta có thể có những góc nhìn khác nhau về một phương án cụ thể, nhưng đều chung một mong muốn là Hà Nội phải hiện đại hơn mà không mất đi hồn cốt, phát triển mạnh mẽ hơn nhưng phải giữ được những giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan đã làm nên bản sắc riêng có của Thủ đô Hà Nội.

“Đổi mới không có nghĩa là làm mới tất cả, bảo tồn không có nghĩa là giữ nguyên tất cả, mà phải làm sao cái mới làm giàu thêm cho cái cũ, hiện đại tiếp nối với truyền thống”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phân tích. Đồng chí Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi vừa qua chúng ta đã triển khai phục dựng Điện Kính Thiên và trùng tu Hoàng thành Thăng Long trên cơ sở tinh thần như thế này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu quy hoạch phải gắn với quản lý đất đai và triển khai các dự án lớn; đồng thời cho biết tại Kỳ họp thứ hai lần này Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi Luật Đất đai. “Lần này chúng ta quyết tâm sửa đổi căn cơ những bất cập, hạn chế trong công tác này; góp phần đưa đất đai trở thành nguồn lực phát triển của đất nước, đồng thời phải quan tâm đầy đủ đến quyền lợi chính đáng của người dân. Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích. Bởi xét đến cùng, phát triển một thành phố trước hết là để những người đang sống trong thành phố ấy phải có cuộc sống tốt đẹp hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho hay.

Một Thủ đô văn minh, hiện đại trước hết phải là một thành phố sạch hơn, xanh hơn, an toàn hơn

Trao đổi về những vấn đề liên quan đến hoạt động chính quyền cơ sở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, những phản ánh của cử tri về khối lượng công việc lớn, thiếu cán bộ chuyên môn, có nơi bố trí chưa phù hợp, cần được thành phố rà soát nghiêm túc và xử lý dứt điểm những vướng mắc của chính quyền cơ sở. Tinh gọn bộ máy không có nghĩa là cào bằng biên chế. Nơi dân số đông, địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn phải có nguồn lực tương xứng. Chỗ thừa phải điều chỉnh, chỗ thiếu phải bổ sung. Quan trọng nhất là đúng người, đúng chuyên môn, đúng việc. Phân cấp phải đi cùng với con người, nguồn lực, dữ liệu và trách nhiệm. Việc gì cơ sở giải quyết được thì phải để cơ sở giải quyết, không được đẩy lên trên và không để người dân đi lại nhiều nơi.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phân cấp phải đi cùng với con người, nguồn lực, dữ liệu và trách nhiệm. Thước đo cuối cùng của bộ máy cơ sở là người dân phải đi lại ít hơn, thủ tục phải nhanh hơn, kiến nghị phải giải quyết rõ ràng, kịp thời.

Về nội dung các dịch vụ thiết yếu liên quan đến đời sống nhân dân, nhất là y tế, giáo dục và nhà ở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, tuy thuộc nhiều lĩnh vực nhưng đều đặt ra một vấn đề là Hà Nội phát triển nhanh, năng lực cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân phải phát triển tương xứng. Thành phố phải đi đầu trong giáo dục, y tế và sắp xếp về nhà ở, chỗ ở cho nhân dân.

Trao đổi về những vấn đề liên quan đến môi trường sống an toàn của người dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, đây là một trong những thước đo quan trọng của chất lượng phát triển của Thủ đô. Một Thủ đô văn minh, hiện đại trước hết phải là một thành phố sạch hơn, xanh hơn, an toàn hơn và đáng sống hơn. Ô nhiễm không khí, nước thải, rác thải, vệ sinh đô thị, an toàn thực phẩm không phải là những việc nhỏ và càng không phải là việc riêng của một ngành. Đó là những vấn đề trực tiếp liên quan đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống hằng ngày của hàng triệu người dân, cả hệ thống chính trị và mọi người dân đều phải được chung tay giải quyết.

“Hà Nội phải chuyển mạnh từ xử lý sự vụ sang quản trị thường xuyên. Từ ra quân theo đợt sang phòng ngừa, kiểm soát từ gốc. Quản lý bằng dữ liệu, quan trắc và công khai thông tin. Xác định rõ những nguồn gây ô nhiễm và trách nhiệm xử lý. Riêng ô nhiễm không khí phải có cách tiếp cận vùng, phối hợp với các địa phương lân cận. Đối với an toàn thực phẩm, phải kiểm soát cả chuỗi từ sản xuất, chế biến, vận chuyển đến lưu thông, tăng truy xuất nguồn gốc và xử lý thật nghiêm thực phẩm giả, thực phẩm bẩn. Những hành vi xâm hại sức khỏe nhân dân không để khoảng trống, khe hở trong quản lý từ khâu cấp phép, kiểm nghiệm, quảng cáo đến phân phối và truy xuất sản phẩm", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Việc gì đã hứa với người dân thì phải làm và làm đến cùng

Từ những ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu đầy đủ, phân loại thật rõ từng nội dung, vấn đề. Việc nào thuộc thẩm quyền của xã, phường thì xã, phường giải quyết; việc nào thuộc thành phố, thành phố giải quyết; việc nào Trung ương thì tổng hợp kiến nghị Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, không để một kiến nghị của người dân phải đi qua nhiều cơ quan rồi cuối cùng không rõ ai chịu trách nhiệm giải quyết. Đối với những vấn đề đã rõ thuộc thẩm quyền thành phố, đề nghị xác định rõ cơ quan, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn xử lý và thông tin kết quả trở lại cho cử tri. Những vấn đề vượt thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp đầy đủ để phản ánh với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương. Đồng thời theo dõi, giám sát tận cùng việc tổ chức thực hiện, triển khai thực hiện.

“Tôi cũng mong muốn cử tri tiếp tục giám sát chính quyền, nói đã giải quyết nhưng người dân chưa thấy, chưa ổn thì tiếp tục phản ánh. Cán bộ phải nghe dân, hiểu dân, việc gì dân đã phản ánh đúng thì phải sửa, việc gì dân chưa hiểu đúng thì phải giải thích cho rõ. Việc gì đã hứa với dân thì phải làm và làm đến cùng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, qua những ý kiến hôm nay, chúng ta càng thấy rõ mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân. Và kết quả cuối cùng phải được nhân dân cảm nhận, đánh giá và thụ hưởng. Hai kỳ họp vừa qua của Quốc hội tập trung rất nhiều vào mở đường về thể chế. Kỳ họp thứ hai phải tiếp tục tinh thần đó và đồng thời quan tâm hơn đến đầu ra của thể chế - tức là luật đã ban hành thực sự có đi vào cuộc sống hay không; phân cấp có đi cùng với nguồn lực hay không; thủ tục có thực sự giảm hay không; những nguồn lực đã được khơi thông có chuyển thành dự án, sản phẩm, việc làm, thu nhập và chất lượng cuộc sống có tốt hơn hay không.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đối với Hà Nội, người dân phải cảm nhận được sự đổi mới qua một tuyến đường bớt ùn tắc. Sau một trận mưa không còn gây ngập. Một khu phố sạch hơn. Một bữa ăn ngon lành, an toàn hơn. Một thủ tục được giải quyết nhanh hơn. Một lần khám chữa bệnh thuận tiện hơn và một di sản được chăm sóc tốt hơn. Và một kiến nghị cũng được trả lời một cách rõ ràng hơn. Đó là thước đo gần gũi nhất nhưng cũng là nghiêm khắc nhất đối với hiệu lực hiệu quả của bộ máy và chất lượng của phát triển.

“Với truyền thống nghìn năm văn hiến, với vị thế, nguồn lực và đặc biệt là trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, biến những chủ trương lớn thành những kết quả cụ thể để Thủ đô không chỉ phát triển nhanh mà phát triển có chất lượng, có bản sắc và ngày càng đáng sống”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng.