Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, ngày 14.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14-16.11.2026.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia; Nguyễn Thị Vân Anh, Đại sứ, Đại diện Thường trực của Chủ tịch nước bên cạnh Hội đồng Thường trực Pháp ngữ.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong tham gia Đoàn chính thức tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng Cộng đồng Pháp ngữ, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự Hội nghị thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia trên cương vị chủ nhà. Các cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước góp phần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, cũng như tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đây cũng là dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước trong Cộng đồng Pháp ngữ, nhằm trao đổi các định hướng lớn để tăng cường hợp tác thực chất và hiệu quả giữa Việt Nam với các nước.

Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) là một tổ chức hợp tác lớn trên thế giới với 90 thành viên, quan sát viên, trong đó có Việt Nam.

Kể từ khi gia nhập Cơ quan Hợp tác Văn hóa và Kỹ thuật (ACCT), tổ chức tiền thân của OIF năm 1979, Việt Nam luôn chủ động, tích cực tham gia, đóng góp và đề xuất các sáng kiến, quan điểm nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nước thành viên OIF, góp phần tích cực giải quyết hòa bình các vấn đề quốc tế, khu vực trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nhau.

Dấu ấn đóng góp đặc biệt của Việt Nam vào Cộng đồng Pháp ngữ là việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 7 tại Thủ đô Hà Nội tháng 11.1997, lần đầu một quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đăng cai tổ chức sự kiện này. Dấu mốc lịch sử này mở ra bước chuyển quan trọng của Cộng đồng Pháp ngữ, từ khuôn khổ hợp tác về văn hóa thông qua ngôn ngữ chung là tiếng Pháp sang hợp tác toàn diện cả về chính trị và kinh tế.

Thực hiện chủ trương chung của Việt Nam về việc chủ động, tích cực đóng góp đối với chủ nghĩa đa phương, cũng như truyền thống tham gia tích cực tại OIF, Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu, dự kiến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia và các sự kiện bên lề Hội nghị.

Trong khuôn khổ Hội nghị lần này, Việt Nam và Campuchia có nhiều cơ hội thuận lợi để tăng cường hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực như giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, kinh tế số và phát triển bền vững…, nhằm tạo xung lực mới và định hình tầm nhìn dài hạn cho quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Đặc biệt, bên lề Hội nghị, gồm Diễn đàn FrancoTech và Làng Văn hóa Francophonie, là cơ hội tốt để tăng cường giao lưu, trao đổi, kết nối và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ, văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Campuchia, cũng như giữa từng nước với các bên thứ 3.

Các tiết mục của đoàn Việt Nam tại sự kiện

Sáng 13.11.2026, tại Thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Lễ khai mạc Làng Pháp ngữ trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 đã chính thức diễn ra.

Gian trưng bày của Việt Nam vinh dự đón Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) bà Louise Mushikiwabo đến tham quan. Sự kiện được tổ chức trong khuôn viên công viên chùa Wat Botum Vattey (diện tích khoảng 10.000 m²) với chủ đề “Nụ cười Khmer, Nụ cười Pháp ngữ”, quy tụ đại diện của 56 quốc gia thành viên, 32 quốc gia quan sát viên và 5 quốc gia thành viên liên kết OIF.

Tham dự lễ khai mạc có Tổng Thư ký OIF Louise Mushikiwabo, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng phu nhân, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ và đông đảo đại biểu quốc tế.

Tại sự kiện, Bộ VHTTDL Việt Nam triển khai hai hoạt động trọng tâm gồm triển lãm và biểu diễn nghệ thuật.