Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Thanh, Phó chủ tịch Quốc hội; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia; Nguyễn Thị Vân Anh, Đại sứ, Đại diện Thường trực của Chủ tịch nước bên cạnh Hội đồng Thường trực Pháp ngữ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: TTXVN

Chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính là dịp quan trọng để chuyển tải thông điệp, định hướng lớn về chính sách, đường lối đối ngoại, hội nhập và phát triển của Việt Nam sau Đại hội Đảng lần thứ XIV; quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và khát vọng, tầm nhìn phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Việt Nam, một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các cơ chế đa phương, đang chuyển mình và bước vào giai đoạn phát triển mới, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, nhất là trong giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và thúc đẩy phát triển bền vững; mong muốn tích cực đóng góp thực chất và hiệu quả vào những nỗ lực chung của Cộng đồng Pháp ngữ và cộng đồng quốc tế.

Chuyến công tác cũng nhằm khẳng định cam kết ở cấp cao nhất của Việt Nam với sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ, tình đoàn kết hữu nghị với các nước bạn bè Pháp ngữ, ủng hộ vai trò của Cộng đồng Pháp ngữ trong thúc đẩy các mục tiêu chung là đoàn kết, đối thoại, hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững; đồng thời thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam với Campuchia trong vai trò chủ nhà Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, góp phần nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của Campuchia cũng như các nước châu Á - Thái Bình Dương trong Cộng đồng Pháp ngữ.