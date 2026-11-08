Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Sân bay Long Thành dự kiến sẽ khai thác từ 0 giờ ngày 24/12/2026. Hiện, cùng với các dự án bên trong sân bay đang chạy đua với thời gian, thì hệ thống giao thông đường bộ cũng đang giai đoạn tăng tốc về đích để kết nối đồng bộ, liên hoàn trước thời điểm khai thác sân bay lớn nhất nước ta.