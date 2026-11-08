Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm chính thức Nhật Bản
Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, sáng 8/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 – 11/11/2026. Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo nhiều Bộ, ngành. Về phía Hà Nội có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-len-duong-tham-chinh-thuc-nhat-ban-246261108110540537.htm