Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC 33 tại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Kể từ khi thành lập năm 1989 đến nay, APEC tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, khởi xướng và đi đầu thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Diễn đàn hiện có 21 nền kinh tế thành viên, trong đó bao gồm những nền kinh tế hàng đầu thế giới (Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản…), 9 thành viên Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) và nhiều nền kinh tế mới nổi, phát triển năng động, đại diện khoảng 37% dân số thế giới, đóng góp 62% GDP và 48% thương mại toàn cầu.

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APEC từ năm 1998. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Sau gần 30 năm tham gia APEC, Việt Nam đã khẳng định được uy tín và vị thế tại diễn đàn. Sự tham gia và đóng góp của Việt Nam tại APEC có sự thay đổi mạnh mẽ về chất, chuyển từ tham gia để học hỏi và hội nhập sang chủ động đóng góp và định hướng hợp tác của diễn đàn.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc từ đầu năm 2026 đến nay duy trì xu thế phát triển và đạt nhiều tiến triển tích cực. Hai bên tiếp tục trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt.

Giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu được duy trì, nổi bật là tổ chức Hội nghị lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng - Công an, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 10 và Hội nghị cấp Bộ trưởng phòng chống tội phạm lần thứ 9. Hợp tác giữa các địa phương diễn ra sôi động và ngày càng thực chất.

Hợp tác thương mại tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 10 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại đạt 290 tỷ USD, tăng 39,3%.

Lũy kế đến cuối tháng 10/2026, Trung Quốc hiện có trên 7.487 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư đăng ký lũy kế đạt trên 38,153 tỷ USD, đứng thứ 6/154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 4,3 triệu lượt du khách Trung Quốc, tăng 1,4% so với cùng kỳ, chiếm 22,5% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Hai bên thống nhất kế hoạch triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.