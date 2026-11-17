Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC 33 tại Trung Quốc.

Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Phạm Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc.

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APEC ngày 15-11-1998, tại Kuala Lumpur, Malaysia. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tham gia chủ động, tích cực của Việt Nam tại APEC. Tại Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33, Việt Nam sẽ cùng các nền kinh tế thành viên tái khẳng định và thúc đẩy những giá trị cốt lõi về mở cửa kinh tế, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, tăng cường hợp tác kinh tế-kỹ thuật. Việt Nam tham dự tuần lễ cấp cao lần này với tâm thế của chủ nhà APEC 2027, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm, những đóng góp của Việt Nam đối với diễn đàn và khu vực. Bên cạnh đó, chuyến công tác lần này tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, thúc đẩy kết nối hạ tầng, logistics, công nghệ cao và hợp tác biên giới.