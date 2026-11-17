Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC 33 tại Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; các đồng chí: Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Tô Ân Xô; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình.