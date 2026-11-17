Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, ngày 17/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11/2026.
Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; các đồng chí: Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Tô Ân Xô; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-len-duong-du-tuan-le-cap-cao-apec-lan-thu-33-va-lam-viec-song-phuong-tai-trung-quoc-10443764.html