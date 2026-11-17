Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC 33 tại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, ngày 17.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20.11.2026.

Tham gia Đoàn chính thức có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Phạm Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh tham gia Đoàn chính thức tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Trao đổi với báo chí trước thềm chuyến công tác, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh: Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng các nhà lãnh đạo APEC tái khẳng định và thúc đẩy những giá trị cốt lõi của Diễn đàn APEC về mở cửa kinh tế, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác kinh tế-kỹ thuật.

Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao lần này với tâm thế của chủ nhà APEC 2027. Tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chính thức đón nhận vai trò chủ nhà. Đây là dịp quan trọng để Việt Nam lắng nghe ý kiến của các thành viên, tranh thủ sự ủng hộ, hướng tới một chương trình nghị sự vừa đáp ứng nhu cầu thiết thực của khu vực vừa mang tính dài hạn, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam đối với Diễn đàn và khu vực.

Đồng thời, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Những kết quả và đồng thuận đạt được tại Thâm Quyến sẽ tạo nền tảng vững chắc và động lực thuận lợi cho Năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Việt Nam mong muốn kế thừa và phát huy những thành quả của Năm APEC 2026, cùng các thành viên thúc đẩy những định hướng hợp tác mang tính chiến lược, đáp ứng các yêu cầu phát triển mới của khu vực; đồng thời tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực và có giá trị lâu dài.

Việt Nam tin tưởng rằng với tinh thần đối thoại, hợp tác và đồng thuận, Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến sẽ tạo thêm động lực cho thương mại, đầu tư, kết nối và đổi mới sáng tạo; đồng thời đóng góp những nền tảng quan trọng để Việt Nam và các nền kinh tế thành viên khác cùng hướng tới một Năm APEC 2027 thành công trên mọi phương diện.