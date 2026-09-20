Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc và thăm cấp Nhà nước tới Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao ĐHĐ LHQ Khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước Canada. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo tin từ TTXVN, chuyến công tác diễn ra từ ngày 20 đến 25-9-2026.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ngô Văn Tuấn - Bộ trưởng Bộ Tài chính, Lê Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Công Thương, Vũ Hải Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trịnh Việt Hùng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế; các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ; Đỗ Hùng Việt, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc; Phạm Vinh Quang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao ĐHĐ LHQ Khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước Canada. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, tiến hành các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada sẽ góp phần thắt chặt, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam với Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và các đối tác; thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Canada phát triển thực chất, gắn kết; đồng thời, khẳng định hình ảnh Việt Nam chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.