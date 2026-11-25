Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đại biểu Quân đội có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Quốc phòng và các cơ quan Trung ương.

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