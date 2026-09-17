Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng là thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, Đảng ủy UBND thành phố và lãnh đạo các ban, sở, ngành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 chủ trì hội nghị. Ảnh Quang Thái/HNM

Tại hội nghị, Đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, tập trung vào ba nhóm nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác cán bộ. Kết quả thực hiện các nội dung công tác cán bộ. Giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 và đánh giá việc tổ chức quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay.

Phát biểu kết luận sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố từng bước hoàn thiện quy định về phân cấp, quản lý, tiêu chuẩn chức danh, đánh giá, quy hoạch, đào tạo và chính sách cán bộ. Việc kiện toàn, bố trí đội ngũ cho 126 xã, phường được triển khai với khối lượng công việc lớn, bộ máy cơ bản vận hành liên tục, không xảy ra gián đoạn lớn.

Bên cạnh đó, công tác cán bộ đã được hướng mạnh hơn về cơ sở. Hà Nội cũng ban hành chính sách thu hút, trọng dụng người tài, đồng thời đẩy mạnh số hóa trong quản trị, quản lý và đánh giá cán bộ. Song song với các kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục.

Thủ đô phải đi đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ

Nhấn mạnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tầm nhìn, chất lượng quản trị và tốc độ tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Thủ đô là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Vì vậy, Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ, bởi mỗi quyết định về cán bộ đều ảnh hưởng đến năng lực phát triển của thành phố và hình ảnh bộ máy công quyền trước nhân dân.

Theo đó, cán bộ Thủ đô trước hết phải vững vàng chính trị, trong sáng phẩm chất, tận tụy với nhân dân, giữ nghiêm kỷ luật, liêm chính khi thực thi nhiệm vụ; đồng thời cần có tư duy chiến lược, hiểu sâu đặc thù đô thị lớn và sở hữu năng lực quản trị hiện đại.

Đội ngũ cán bộ phải đáp ứng được các yêu cầu khác nhau giữa các cấp, các lĩnh vực: Cán bộ cấp thành phố: Phải có khả năng hoạch định chính sách, điều phối liên ngành và huy động nguồn lực.

Cán bộ cơ sở: Phải nắm chắc địa bàn, gần dân, xử lý nhanh công việc và thành thạo môi trường số.

Lĩnh vực then chốt: Các ngành như quy hoạch, giao thông, môi trường, khoa học - công nghệ, tài chính, pháp luật, văn hóa, quản trị đô thị cần có cán bộ, chuyên gia đủ sâu, đủ mạnh và đủ tâm huyết. Không áp dụng một mặt bằng về tổ chức biên chế và năng lực cho các địa bàn vốn rất khác nhau về dân số, tính chất cũng như khối lượng công việc.

Hà Nội cần đội ngũ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung, nhưng mọi sáng kiến phải tuân thủ kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có quản trị rủi ro và trách nhiệm giải trình; biết lắng nghe dân, đối thoại với doanh nghiệp, tôn trọng chuyên môn và sử dụng dữ liệu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố tập trung rà soát, khắc phục ngay các bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp; hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực, cơ chế phân cấp; coi đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá. Đồng thời, nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu dài hạn; thực hiện thực chất cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài; hoàn thiện quản trị đội ngũ bằng dữ liệu; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh Quang Thái/HNM

Đưa kết luận của ba đợt kiểm tra vào một kế hoạch thống nhất

Về trách nhiệm, tiến độ và việc kiểm tra thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy đưa kết luận cả ba đợt kiểm tra vào một kế hoạch thống nhất. Mỗi nhiệm vụ phải rõ nội dung, cơ quan chủ trì, phối hợp, thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm cá nhân.

Việc đã hoàn thành phải đánh giá được hiệu quả; việc chậm trễ phải chỉ rõ nguyên nhân, người chịu trách nhiệm và thời hạn khắc phục. Mô hình mới chỉ được nhân rộng khi có dữ liệu kiểm nghiệm và đánh giá khách quan.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục phối hợp hoàn thiện báo cáo, đồng thời chủ động khắc phục các hạn chế đã rõ mà không chờ kết luận chính thức. Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ tiếp thu các ý kiến, đối chiếu hồ sơ, phân định trách nhiệm, thẩm quyền xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét những vấn đề chưa có quy định, cũng như kịp thời tháo gỡ các đề xuất, vướng mắc tại địa phương.

Kết quả cuộc kiểm tra phải được thể hiện bằng chất lượng đội ngũ và hiệu quả vận hành bộ máy sau sắp xếp. Hà Nội phải đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng quy trình và tạo ra kết quả thực tế. Người dân, doanh nghiệp phải thấy thủ tục nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn, phục vụ tốt hơn. Cán bộ có năng lực, uy tín, sản phẩm tốt sẽ được trọng dụng; cán bộ trì trệ, né tránh, không đáp ứng yêu cầu sẽ bị đào tạo, bố trí lại hoặc sàng lọc kịp thời.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ phát huy kết quả đạt được để xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, bản lĩnh, trí tuệ, kỷ luật, liêm chính và có năng lực hành động. Qua đó, bảo đảm bộ máy chính quyền vận hành thông suốt, hiệu quả, giúp Hà Nội giải quyết các bài toán khó, tạo chuyển biến trong giữ gìn bản sắc nghìn năm văn hiến và phát triển xứng đáng với vị thế Thủ đô.

Phát biểu tiếp thu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cam kết đoàn kết, thống nhất triển khai nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả các kết luận, quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Trung ương cùng cả nước.