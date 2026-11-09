Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kỳ vọng Nhật Bản mở rộng đầu tư bán dẫn, AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn Hãng truyền hình NHK. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời phỏng vấn NHK tại Hà Nội trước chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai nước và mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân hai nước.

Theo NHK, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh quan hệ kinh tế ngày càng gắn kết giữa hai nước. Nhà lãnh đạo Việt Nam cho biết, tính đến tháng 10 năm nay, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản đã đạt khoảng 50 tỷ USD, gần bằng mức của cả năm ngoái.

NHK cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng Nhật Bản sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư và hợp tác, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực công nghệ trong các lĩnh vực tiên tiến như bán dẫn, AI và năng lượng sạch.

Đề cập đến tình hình quốc tế ngày càng bất ổn, theo NHK, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh không thể chờ đến khi thế giới hết bất ổn mới phát triển mà cần chủ động tạo dựng các điều kiện để đưa đất nước tiến lên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

NHK cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Nhật Bản trong 4 ngày, bắt đầu từ 8/11.

Theo kế hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, đồng thời hội đàm với Thủ tướng Takaichi Sanae.