Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiều bào phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước

Báo cáo tại cuộc gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết: Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hiện có hơn 700.000 người, sinh sống trên cả 47 tỉnh, thành Nhật Bản. Cộng đồng có tính đại diện cao, đầy đủ tầng lớp, vùng miền và nhiều thế hệ. Mạng lưới hội đoàn ngày càng đa dạng. Thời gian qua, cộng đồng người Việt không chỉ chăm lo cộng đồng và xây dựng cơ quan mà còn có nhiều đóng góp đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của Nhật Bản. Đặc biệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, với phương châm “Đoàn kết là sức mạnh”, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tập trung củng cố khối đại đoàn kết, chăm lo và phát huy nguồn lực kiều bào, luôn giữ gìn tiếng Việt, hướng về Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly dự chương trình gặp mặt cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Tại cuộc gặp mặt, đại diện các thế hệ, thành phần và lĩnh vực hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã phát biểu, bày tỏ tình cảm sâu sắc với quê hương, đất nước và khát vọng đóng góp vào sự phát triển của dân tộc.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động được gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản; gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện, thường trú và toàn thể kiều bào ta tại Nhật Bản lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân Ngô Phương Ly và các đại biểu tại cuộc gặp mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chia sẻ một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội trong nước, cho biết năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, mở ra giai đoạn phát triển mới. Việt Nam đang nỗ lực để triển khai các quyết sách lớn về phát triển. Việt Nam rất cần những nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, trí thức có năng lực và kinh nghiệm quốc tế; cần tri thức, công nghệ, phương pháp quản trị và mạng lưới toàn cầu cùng góp sức phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản thời gian qua; tin tưởng, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển ổn định, hội nhập tốt, giữ gìn tình cảm với quê hương và cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại chương trình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nói chung và quan hệ với Nhật Bản nói riêng; làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước. Tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước, phối hợp triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và các văn kiện đã được ký kết; qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn, tiếp tục triển khai bài bản, hiệu quả, kịp thời công tác cộng đồng và bảo hộ công dân; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng ta tại Nhật Bản tuân thủ nghiêm túc luật pháp sở tại; đùm bọc, giúp đỡ, hỗ trợ nhau cùng làm ăn, học tập thành công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng “Bác Hồ về thăm quê năm 1961” tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực mở rộng hoạt động giáo dục tiếng Việt, góp phần gìn giữ và phát huy tiếng Việt trong thế hệ trẻ; chủ động có những đóng góp thiết thực, hiệu quả về trí tuệ, vật chất cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; trở thành cầu nối cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Các thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản phải tận dụng tốt cơ hội học tập, nghiên cứu và làm việc tại Nhật Bản để làm chủ khoa học, công nghệ và những tri thức tiên tiến của thế giới; không ngừng vươn lên bằng tri thức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly với cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng “Bác Hồ về thăm quê năm 1961” tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; phu nhân Ngô Phương Ly trao tặng tủ sách tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.