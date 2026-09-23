Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiên trì vun đắp lòng tin, biến cam kết hợp tác thành kết quả cụ thể

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Hoa Kỳ) Henry Fernandez bày tỏ vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến phát biểu chính sách tại Hiệp hội, nhân dịp thực hiện chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Ông Henry Fernandez đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Hoa Kỳ).

Phát biểu chính sách tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Hiệp hội đã dành tặng Huy chương của Hiệp hội, tôn vinh tinh thần quốc tế có trách nhiệm. Đây còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vào hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ góc nhìn của Việt Nam về 3 vấn đề: Trách nhiệm trước những thay đổi đang diễn ra trên thế giới; điều gì đã đưa Việt Nam và Hoa Kỳ từ quá khứ đến quan hệ hôm nay; trách nhiệm chung để đưa quan hệ hai nước tiến xa hơn trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, mở ra cơ hội phát triển to lớn. Bên cạnh đó, thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều bất ổn. Trước thực tế đó, tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, đều có chung trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định và phát triển của toàn nhân loại.

Đối với quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, nhìn vào lịch sử quan hệ song phương, "chúng ta càng thấy rõ giá trị của tinh thần trách nhiệm". Để trở thành Đối tác chiến lược toàn diện như ngày hôm nay, hai nước đã phải vượt qua những mất mát, khác biệt và thiếu lòng tin. Với tinh thần nhân đạo và trách nhiệm, Việt Nam đã rất thiện chí và tích cực hợp tác tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh từ nhiều năm trước khi bình thường hóa quan hệ. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã góp phần giúp các gia đình Hoa Kỳ tìm lại người thân.

Về phía Hoa Kỳ, những người từng tham chiến tại Việt Nam như Thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry, cựu binh Bobby Muller... và nhiều người bạn khác đã đi đầu mở đường cho bình thường hóa quan hệ và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước. Bài học lớn từ chặng đường đó là tinh thần trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau có thể giúp các quốc gia vượt qua những khác biệt sâu sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi phát biểu chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ về thành tựu đất nước sau hơn 80 năm giành độc lập, trong đó có 40 năm Đổi mới và mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045; nêu rõ: Việt Nam xác định cần tiếp tục kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ trương thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; mong muốn làm sâu sắc quan hệ với các nước, trong đó xác định Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Những đổi thay của thế giới hôm nay đòi hỏi hai nước nhìn xa hơn những gì đã đạt được. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cần đóng góp thiết thực hơn vào mục tiêu phát triển, an ninh và thịnh vượng của mỗi nước.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những phương hướng lớn. Trước hết, hai nước giữ đà quan hệ, tạo nền tảng chính trị ổn định, lâu dài, thực sự xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; mong muốn nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại, trao đổi thẳng thắn, chân thành với Hoa Kỳ về những vấn đề cùng quan tâm, kiên trì xử lý thỏa đáng các khác biệt. Hợp tác quốc phòng - an ninh cần tiếp tục phát triển phù hợp với nhu cầu, khả năng, chính sách và lợi ích của mỗi bên, đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Việt Nam và Hoa Kỳ cần làm sâu sắc hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, tạo thêm giá trị mới. Khẳng định cần đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực mới của quan hệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai nước tập trung hợp tác đào tạo kỹ sư bán dẫn, chuyên gia AI; kết nối nghiên cứu giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất; nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng công nghệ. Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả bảo vệ sở hữu trí tuệ, an toàn dữ liệu và an ninh mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tiếp tục phát huy giá trị rất riêng của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ qua quá trình hàn gắn và hòa giải thành nền tảng xã hội bền vững. Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác tích cực, hiệu quả tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam; đồng thời, mong Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành trong xử lý dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật; chia sẻ hồ sơ chiến trường, thông tin lưu trữ và hỗ trợ giám định ADN phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nâng tầm phối hợp khu vực và toàn cầu, cùng đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển; khẳng định, hai nước có nhiều dư địa để làm sâu sắc hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, chặng đường nhiều thăng trầm của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cho thấy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Trách nhiệm của hai quốc gia là giữ gìn thành quả đó, kiên trì vun đắp lòng tin, biến những cam kết hợp tác thành kết quả cụ thể cho người dân.

Trả lời câu hỏi về chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với các nước hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trước những thay đổi của thế giới hôm nay, Việt Nam quyết tâm giữ vững tự chủ chiến lược, nâng cao tự cường, mở rộng không gian để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị chân thành, thực chất với tất cả các nước.

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Hoa Kỳ) Henry Fernandez trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huy chương của Hiệp hội.

Chia sẻ về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, hiện nay, khối lượng công việc còn rất nhiều và ngày càng khó. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của nhân dân, các cựu chiến binh và hỗ trợ của nước ngoài, công tác này đã đạt được những kết quả bước đầu. Việt Nam xác định công việc này phải tiến hành khẩn trương, nếu để lâu thì càng khó khăn, phức tạp, mất cơ hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Hoa Kỳ) Henry Fernandez đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huy chương của Hiệp hội. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Hiệp hội dành cho những cá nhân thể hiện tinh thần quốc tế có trách nhiệm và có đóng góp mở rộng hiểu biết của công chúng về các vấn đề quốc tế.