Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra tiến độ thi công một số công trình, dự án trọng điểm của Thủ đô

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường Vành đai 1 và Dự án bãi đỗ xe, cây xanh trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa. Ảnh Quang Thái

Tham gia đoàn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn; Trung tướng Nguyễn Thành Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành và lãnh đạo các phường Ô Chợ Dừa, Cầu Giấy.

Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hiện trường dự án, đại diện các đơn vị liên quan cho biết, Dự án đường Vành đai 1 đến nay đã thông xe toàn tuyến (không bao gồm 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và đường Nguyễn Chí Thanh). Dự án sẽ hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026.

Đối với Dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành có tổng diện tích khoảng 6.803m2, tổng mức đầu tư hơn 2.921 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Trong thời gian qua, UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho phường Ô Chợ Dừa. Trong phạm vi giải phóng mặt bằng có 164 hộ dân và 2 tổ chức. Thành phố đã quyết định bố trí tái định cư bằng đất cho các hộ dân tại phường Thượng Cát và bố trí tái định cư bằng nhà tại dự án CT1 Xuân La.

Đến nay, phường Ô Chợ Dừa đã phê duyệt 176PA/164 hộ dân. Về bố trí tái định cư, có 130 trường hợp dự kiến tái định cư bằng đất (30 trường hợp đang xác minh nơi ở khác); 110 trường hợp tái định cư bằng nhà (31 trường hợp đang xác minh nơi ở khác) và 63 trường hợp có nhu cầu, thuộc diện xem xét giải quyết nhà ở xã hội. Các đơn vị đã hoàn thành chi trả tổng số tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 1.485 tỷ đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường Vành đai 1 và Dự án bãi đỗ xe, cây xanh trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa. Ảnh Quang Thái

Về giải phóng mặt bằng, đến nay đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng. UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn phường Ô Chợ Dừa hoàn thiện phương án thiết kế dự án theo hướng cây xanh, cảnh quan kết hợp đường nội bộ để có thể triển khai ngay, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Dự án đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài toàn tuyến 9,65km, với quy mô mặt cắt 40-50m. Tuyến đường bắt đầu tại điểm giao cắt với vành đai 3 (đoạn gần cầu Thanh Trì) và kết thúc tại khu đô thị mới Ciputra. Hiện dự án đã đầu tư hoàn thiện theo quy hoạch 13,34km/19,65km, bao gồm 7 đoạn. Dự án đang thực hiện đầu tư 7 đoạn với 5 dự án, với chiều dài 6,31km/19,65km, tổng mức đầu tư là 13.656 tỷ đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Cầu Giấy. Ảnh Quang Thái

Về tiến độ triển khai thi công, đoạn đường Nguyễn Hoàng Tôn - Xuân Tảo, tiến độ thi công cơ bản đã hoàn thành 90% khối lượng nền, mặt đường, sơn kẻ, tổ chức giao thông. Đoạn Cầu Giấy - Khu đô thị mới Dịch Vọng, hiện đã hoàn thiện lu lèn mặt đường, hoàn thành thảm nhựa 1/2 mặt cắt đường chiều từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng. Đoạn đường Nguyễn Trãi - Đầm Hồng cơ bản hoàn thành các hạng mục thi công nền, mặt đường, dải phân cách đoạn từ Nguyễn Trãi đến Vũ Tông Phan. Đoạn từ đường Vũ Tông Phan đến Đầm Hồng thảm mặt đường được 1/2 mặt cắt đường. Đoạn Lĩnh Nam - Vành đai 3, hiện chủ đầu tư đang tập trung triển khai thi công các hạng mục nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật khối lượng mới đạt khoảng 40-50%.

Đối với 3 đoạn tuyến Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi đang thực hiện theo hình thức Lệnh Khẩn cấp. Cả 3 đoạn tuyến trên, đến cuối tháng 6-2026 mới hoàn thành giải phóng mặt bằng và dọn dẹp hết trạc thải xây dựng để thi công liền đoạn. Hiện đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đã triển khai thi công được khoảng 90% khối lượng. Đối với 2 đoạn tuyến còn lại: Đường Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, hiện đang tập trung triển khai thi công các hạng mục thoát nước mưa, nước thải, nền mặt đường, dải phân cách với khối lượng đạt khoảng 70%.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Cầu Giấy. Ảnh Quang Thái

Tại buổi kiểm tra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành nhiều thời gian tìm hiểu quy mô, tiến độ dự án và giá trị các công trình mang lại khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương thành phố Hà Nội và các đơn vị, địa phương liên quan đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của Thủ đô. Trong thời gian qua, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chỉ đạo sát sao quá trình triển khai các dự án; các sở, ngành, đơn vị và chính quyền địa phương liên quan đã nỗ lực thực hiện các công việc, điều kiện, bảo đảm cho nhà thầu có mặt bằng thi công, hoàn thành đúng tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ, tập trung hoàn thành những phần việc còn lại và hoàn thiện toàn bộ các công trình theo đúng kế hoạch đề ra. Qua đó để các tuyến vành đai thông suốt, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông trên địa bàn Thủ đô. Chủ đầu tư các dự án cần tích cực phối hợp với cơ quan quản lý và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả khai thác công trình nhằm phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường, bảo đảm trật tự, an toàn, ưu tiên tối đa cho giao thông; sắp xếp phù hợp điểm đỗ xe, khu vực kinh doanh, phục vụ nhu cầu của nhân dân và giữ gìn môi trường, cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.