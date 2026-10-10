Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra tiến độ thi công dự án trọng điểm của Thủ đô

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chỉ đạo sát sao quá trình triển khai dự án; các sở, ngành, đơn vị và chính quyền các phường liên quan đã nỗ lực thực hiện các công việc, điều kiện, bảo đảm cho nhà thầu có mặt bằng thi công, hoàn thành đúng tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của Thủ đô; trân trọng các hộ dân đã đồng tình, ủng hộ chủ trương của thành phố, thực hiện di dời để dự án được triển khai khẩn trương, nhờ đó, giảm tải hiệu quả áp lực giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)