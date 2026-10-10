Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra tiến độ một số công trình trọng điểm ở TP Hà Nội
Sáng 10-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, Dự án đường Vành đai 2,5.
Tham gia đoàn có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội cùng lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-kiem-tra-tien-do-mot-so-cong-trinh-trong-diem-o-tp-ha-noi-post875879.html