Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra tiến độ một số công trình trọng điểm ở TP Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy. Ảnh: QUANG THÁI

Tham gia đoàn có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội cùng lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành (phường Ô Chợ Dừa). Ảnh: QUANG THÁI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra, chỉ đạo tại một công trình trọng điểm ở TP Hà Nội. Ảnh: QUANG THÁI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra, chỉ đạo tại một công trình trọng điểm ở TP Hà Nội. Ảnh: QUANG THÁI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi, trò chuyện với người dân phường Cầu Giấy. Ảnh: QUANG THÁI