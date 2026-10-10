Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra tiến độ dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội

Vành đai 1 đã thông xe toàn tuyến, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026

Sáng 10/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo TP Hà Nội kiểm tra tiến độ thi công một số công trình, dự án trọng điểm của Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội kiểm tra tiến độ triển khai Dự án đường Vành đai 1 và Dự án bãi đỗ xe, cây xanh trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa.

Tham gia đoàn có bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố và địa phương liên quan.

Báo cáo Tổng Bí thư tại hiện trường, lãnh đạo TP Hà Nội cho biết, Dự án đường Vành đai 1 đến nay đã thông xe toàn tuyến, ngoại trừ hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và đường Nguyễn Chí Thanh. Dự án dự kiến hoàn thành toàn bộ trong năm 2026.

Đối với Dự án bãi đỗ xe, cây xanh khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, công trình có tổng diện tích khoảng 6.803m², với tổng mức đầu tư hơn 2.921 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án có 164 hộ dân và 2 tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng. Đến nay, phường Ô Chợ Dừa đã phê duyệt 176 phương án đối với 164 hộ dân. Thành phố đã bố trí phương án tái định cư bằng đất tại phường Thượng Cát và bằng nhà tại dự án CT1 Xuân La; đồng thời xem xét nhu cầu nhà ở xã hội đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Công tác chi trả tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, với tổng số tiền 1.485 tỷ đồng. Đến nay, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã hoàn tất.

UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn phường Ô Chợ Dừa hoàn thiện phương án thiết kế theo hướng phát triển cây xanh, cảnh quan kết hợp đường nội bộ, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung hoàn thiện các đoạn tuyến đường Vành đai 2,5.

Khẩn trương đưa các tuyến vành đai vào khai thác thông suốt

Tại Dự án đường Vành đai 2,5, các đơn vị đã báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về quy mô, tiến độ triển khai và kết quả thực hiện các đoạn tuyến.

Theo báo cáo, tuyến đường có tổng chiều dài 9,65km, quy mô mặt cắt ngang 40-50m, điểm đầu giao với Vành đai 3, đoạn gần cầu Thanh Trì, điểm cuối tại khu đô thị mới Ciputra. Đến nay, đã đầu tư hoàn thiện theo quy hoạch 13,34/19,65km, gồm 7 đoạn. Các dự án đang triển khai có tổng chiều dài 6,31/19,65km, với tổng mức đầu tư 13.656 tỷ đồng.

Về tiến độ thi công, đoạn Nguyễn Hoàng Tôn - Xuân Tảo cơ bản hoàn thành 90% khối lượng nền, mặt đường, sơn kẻ và tổ chức giao thông.

Tại đoạn Cầu Giấy - Khu đô thị mới Dịch Vọng, công tác lu lèn mặt đường đã hoàn thành, đồng thời đã thảm nhựa một nửa mặt cắt theo hướng từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng.

Đối với đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, các hạng mục nền đường, mặt đường và dải phân cách từ Nguyễn Trãi đến Vũ Tông Phan cơ bản hoàn thành. Đoạn từ Vũ Tông Phan đến Đầm Hồng đã thảm mặt đường được một nửa mặt cắt.

Trong khi đó, đoạn Lĩnh Nam - Vành đai 3 đang tập trung thi công nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật, với khối lượng đạt khoảng 40-50%.

Đối với ba đoạn tuyến triển khai theo hình thức lệnh khẩn cấp, gồm: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, công tác giải phóng mặt bằng và dọn dẹp trạc thải xây dựng đã hoàn thành vào cuối tháng 6/2026, tạo điều kiện thi công liền đoạn.

Đến nay, đoạn khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đạt khoảng 90% khối lượng. Hai đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi đang triển khai các hạng mục thoát nước mưa, nước thải, nền đường, mặt đường và dải phân cách, với khối lượng đạt khoảng 70%.

Qua kiểm tra thực tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương nỗ lực của TP Hà Nội, các sở, ngành, đơn vị và chính quyền địa phương trong triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố và sự phối hợp của các đơn vị liên quan trong tháo gỡ khó khăn, bảo đảm mặt bằng để các nhà thầu tổ chức thi công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung hoàn thành những phần việc còn lại, bảo đảm các công trình hoàn thành theo đúng kế hoạch. Mục tiêu là đưa các tuyến vành đai vào khai thác thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, từng bước đồng bộ hạ tầng giao thông Thủ đô.

Đối với các chủ đầu tư dự án, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, vận hành; bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả khai thác, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường, bảo đảm trật tự, an toàn và ưu tiên tối đa cho giao thông; bố trí hợp lý các điểm đỗ xe, khu vực kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời giữ gìn môi trường và cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.