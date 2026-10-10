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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra tiến độ công trình giao thông trọng điểm ở Hà Nội

Sáng 10/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi thị sát, kiểm tra việc thực hiện một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Báo Tin Tức TTXVN
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Cầu Giấy. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Cầu Giấy. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Cầu Giấy. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Cầu Giấy. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Cầu Giấy. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Cầu Giấy. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 1 thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 1 thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 1 thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 1 thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 1 thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 1 thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-kiem-tra-tien-do-cong-trinh-giao-thong-trong-diem-o-ha-noi-post1393043.html