Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra tiến độ công trình giao thông trọng điểm ở Hà Nội

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 10/10, tại Thủ đô Phnom Penh, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã đến chào xã giao Ngài Neth Savoeun, Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Hoàng gia, Vương quốc Campuchia.