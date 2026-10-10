Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra tiến độ công trình giao thông trọng điểm ở Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Cầu Giấy. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Cầu Giấy. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Cầu Giấy. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 1 thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 1 thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 1 thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc