Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra thi công tuyến đường sắt nhẹ (LRT) giai đoạn 1. (Ảnh: TTXVN)

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo địa phương.

Hiện nay, các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 đã bước vào giai đoạn thi công đồng loạt trên thực địa. Tỉnh An Giang tập trung tối đa nguồn lực, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, trong đó phấn đấu hoàn thành các công trình trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường tỉnh ĐT.975, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, Đại lộ APEC, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, trước thời điểm diễn ra Hội nghị 6 tháng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, nghiệm thu, vận hành thử, bảo đảm an toàn, hiệu quả và đúng kế hoạch đề ra.

Về Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 mét, rộng 45 mét đã được hoàn thành và đưa vào khai thác sau khoảng tám tháng thi công, nâng cao năng lực phục vụ của cửa ngõ hàng không. Nhà ga hành khách T2 giai đoạn 1 đạt 84,45% tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2027. Nhà ga VIP phục vụ các đoàn khách cấp cao đạt hơn 99,85% khối lượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Dự án tuyến đường tỉnh ĐT.975 dài 19,26km, quy mô 10 làn xe, gồm bốn cầu và tám nút giao, hiện đã đạt 65,57% tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành ngày 30/5/2027. Dự án Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) giai đoạn 1 dài khoảng 17,59km, gồm sáu nhà ga và một depot, có tốc độ thiết kế 70-100 km/h, khai thác đoàn tàu 3 đến 5 khoang, đã được thi công đạt 58,32% tiến độ theo kế hoạch, dự kiến đưa vào vận hành ngày 31/10/2027.

Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC đạt hơn 79,3% tiến độ thi công. Trong đó, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm, đáp ứng tối thiểu 6.500 chỗ, đã hoàn thành kết cấu thép, tôn mái và chuyển sang thi công mặt dựng, cơ điện, nội thất; Nhà biểu diễn đa năng có kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam gồm 6 tầng nổi, 1 tầng hầm, sức chứa khoảng 4.030 chỗ. Toàn bộ tổ hợp, bao gồm công viên APEC và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, được đánh giá đang theo đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành ngày 30/6/2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương chủ đầu tư, đơn vị thi công và địa phương đã phối hợp tốt, tập trung triển khai thần tốc, bảo đảm tiến độ Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để đưa công trình vào sử dụng đúng hạn, phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, dự án mang tầm vóc hiện đại, là hình mẫu tiêu biểu cho giai đoạn phát triển mới. Thực tế cho thấy, tỷ trọng doanh thu từ các nguồn phi hàng không rất cao, các bộ, ngành và cơ quan quản lý cần nghiên cứu cách thức tối ưu hóa hiệu quả kinh tế của dự án.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận tinh thần lao động vượt khó, làm việc khẩn trương "3 ca 4 kíp", 24/7 của lực lượng lao động, nhà thầu và các cơ quan phối hợp trên công trường các dự án trọng điểm để bảo đảm tiến độ đề ra, phục vụ tốt nhất Hội nghị cấp cao APEC 2027, để lại ấn tượng với bạn bè quốc tế.

Để tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh An Giang khẩn trương hoàn thiện và công khai quy hoạch tổng thể phát triển Phú Quốc với tầm nhìn dài hạn; phân định rõ các khu vực đô thị, du lịch, cư dân, bảo vệ rừng và biển, kiên quyết tránh tình trạng quy hoạch lạc hậu dẫn đến lãng phí, phải đập đi xây lại. Cần trao cơ hội cho các nhà thầu đáp ứng nhanh, hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đơn vị thi công. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ đại diện đơn vị tư vấn thiết kế Trung tâm Hội nghị, Nhà hát APEC và đại diện Cirque du Soleil - tập đoàn nghệ thuật trình diễn hàng đầu thế giới, đơn vị sẽ trực tiếp sáng tạo và sản xuất chương trình biểu diễn tại đây.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, địa phương đang triển khai 21 dự án phục vụ APEC, gồm 11 dự án đầu tư công và 10 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), đầu tư kinh doanh. Trong đó, Tập đoàn Sun Group là nhà đầu tư chủ lực tại nhiều công trình trọng điểm, từ hàng không, giao thông đến hội nghị và lưu trú. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 21 công trình, dự án trước ngày 30/6/2027 theo chỉ đạo của Trung ương. Không chỉ tập trung cho APEC 2027, An Giang đang chuẩn bị những định hướng chiến lược nhằm phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng sau Hội nghị, tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho Phú Quốc. Với hàng loạt công trình lớn đang được xây dựng, APEC 2027 không chỉ là cơ hội để Phú Quốc khẳng định năng lực tổ chức sự kiện quốc tế, mà còn là bước ngoặt để vươn lên trở thành cực tăng trưởng kinh tế biển, trung tâm du lịch, thương mại và dịch vụ có sức cạnh tranh toàn cầu.