Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công trình, dự án trọng điểm của Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra Dự án bãi đỗ xe, cây xanh tại khu vực đường Vành đai 1 và đường La Thành, Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; lãnh đạo các phường Ô Chợ Dừa, Cầu Giấy.

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục đã được thông xe (không bao gồm 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ-Giảng Võ và đường Nguyễn Chí Thanh). Toàn bộ tuyến sẽ hoàn thành trong năm 2026. Bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành có diện tích 6.803m2, được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách thành phố.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho phường Ô Chợ Dừa. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn phường hoàn thiện phương án thiết kế để có thể triển khai ngay, phấn đấu hoàn thành vào tháng 12/2026.

Tuyến đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài 19,41km, quy mô mặt cắt ngang từ 40m đến 50m, trải dài theo hướng tuyến Lĩnh Nam-Kim Đồng-Định Công-Nguyễn Trãi-Yên Hòa-Xuân Đỉnh-Phú Thượng.

Tháng 5/2026, toàn bộ mặt bằng dự án đã được bàn giao để các nhà thầu đồng loạt triển khai thi công. Đến nay, nhiều đoạn đã được hoàn thành và thông xe kỹ thuật (Dịch Vọng-Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm-Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi), góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra dự án đường Vành đai 2,5, Hà Nội, đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại buổi kiểm tra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương thành phố Hà Nội và các đơn vị, địa phương liên quan đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chỉ đạo sát sao các sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các công việc, bàn giao mặt bằng, bảo đảm điều kiện cho nhà thầu thi công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ, tập trung hoàn thành những phần việc còn lại và hoàn thiện các công trình theo đúng kế hoạch đã đề ra, khẩn trương thông suốt toàn bộ tuyến vành đai, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân và góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông trên địa bàn Thủ đô. Các chủ đầu tư dự án cần tích cực phối hợp cơ quan quản lý và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tổ chức giao thông, khai thác, quản lý, vận hành công trình an toàn, bảo đảm phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường, bảo đảm mỹ quan đô thị, trật tự, an toàn, ưu tiên tối đa cho giao thông; có phương án sắp xếp điểm đỗ xe, khu vực kinh doanh, dịch vụ phù hợp, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và giữ gìn môi trường, cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.