Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, chiều 29-11-2026. Ảnh: TTXVN

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, chiều 29-11-2026. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa công trình nhà ga T2 thuộc Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Đường tỉnh 975; tuyến tàu điện nhẹ LRT; Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC 2027 và khách sạn InterContinental Phu Quoc.

Phát biểu khi đến thăm, kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương địa phương, các ngành, cơ quan, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã nỗ lực triển khai công trình, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đơn vị thi công. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao đơn vị tư vấn thiết kế, quy hoạch, kiến trúc nhà ga T2 thuộc Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý các cơ quan, đơn vị cần rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng các sân bay sau này ngày càng tốt hơn, đẹp hơn.

Đối với Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Công trình trước hết phục vụ Hội nghị APEC, sau đó tiếp tục phục vụ và đóng góp vào sự phát triển của Phú Quốc. Vì vậy, các đơn vị cần hết sức cố gắng trong quá trình triển khai thực hiện".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: TTXVN

Về định hướng phát triển Phú Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quy hoạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh An Giang nghiên cứu, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là quy hoạch và định hướng phát triển Phú Quốc một cách tổng thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: TTXVN

Theo UBND tỉnh An Giang, địa phương hiện có 21 dự án phục vụ APEC, gồm 11 dự án đầu tư công và 10 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), đầu tư kinh doanh.

Cập nhật tiến độ đến ngày 22-11, nhà ga hành khách T2 giai đoạn 1 đã đạt hơn 84% tiến độ, dự kiến hoàn thành ngày 31-3-2027; nhà ga VIP phục vụ các đoàn khách cấp cao cơ bản hoàn thành.

Cùng với đó, Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC đạt trên 79% tiến độ thi công; tuyến tàu điện nhẹ (LRT) giai đoạn 1 đạt trên 58% tiến độ theo kế hoạch; tuyến Đường tỉnh 975 đạt trên 65% tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành ngày 30-5-2027.

Theo kế hoạch, 21 công trình, dự án sẽ hoàn thành trước ngày 30-6-2027. Trong đó, các công trình trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Đường tỉnh 975, tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1, Đại lộ APEC và Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC phấn đấu hoàn thành trước thời điểm diễn ra Hội nghị APEC 6 tháng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, nghiệm thu và vận hành thử.