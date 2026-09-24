Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 81
Chiều 23/9/2026, giờ địa phương (sáng 24/9, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời New York, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tiếp tục lên đường thăm cấp Nhà nước tới Canada.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-du-phien-thao-luan-chung-cap-cao-dhd-lhq-khoa-81-post1388267.html