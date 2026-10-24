Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Tiễn đoàn tại sân bay quân sự Melsbroek có đại diện Bộ Ngoại giao Bỉ, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam và Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Antwerp; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại EU Nguyễn Hương Trà và một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.

Quan chức Bỉ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. Ảnh: TTXVN

Sáng cùng ngày, tại Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ đại diện chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg.

Nhân dịp này, các chuyên gia, trí thức kiến nghị và đề xuất các giải pháp: Đưa Việt Nam trở thành trung tâm dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu châu Á; hợp tác Việt Nam với Bỉ và EU về hạt nhân, bán dẫn và vật liệu xanh; khung chống chịu tổng thể cho hạ tầng trọng yếu của Việt Nam; hệ sinh thái công nghệ sinh học nông nghiệp hiện đại, tự chủ bền vững...

Tại cuộc gặp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao ý kiến của các chuyên gia, trí thức tại Bỉ và Luxembourg.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu Việt Nam gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, không ít chuyên gia, trí thức về nước với ý tưởng tốt nhưng vướng thủ tục, cơ chế tài chính, đành dừng lại. Trách nhiệm đó trước hết thuộc về bộ máy, không phải của chuyên gia, trí thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương phải đặt hàng rõ ràng: cần giải quyết vấn đề gì, thiếu công nghệ nào, ai tiếp nhận, sản phẩm cuối cùng là gì; đề nghị chuyên gia, trí thức mạnh dạn đăng ký nhận nhiệm vụ gắn với bài toán lớn và công nghệ chiến lược của quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu Việt Nam gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chọn ít việc nhưng làm đến nơi đến chốn, làm quyết liệt. Các ban, bộ, ngành lựa chọn nhiệm vụ trọng điểm có tính khả thi, có đối tác trong nước và khả năng lan tỏa. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, rõ tiến độ, rõ người chịu trách nhiệm; và chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, có dữ liệu kiểm chứng, có người dùng thực tế, hiệu quả đo đếm được. Làm thành công rồi tiếp tục nhân rộng, phát triển.

Đổi mới mạnh mẽ cơ chế để trí thức ở đâu cũng đóng góp được; cơ chế tài chính đủ linh hoạt để chuyên gia, trí thức trực tiếp tham gia các dự án cụ thể; quyền sở hữu trí tuệ rõ ràng; chấp nhận rủi ro và độ trễ trong nghiên cứu. Mỗi dự án hợp tác phải để lại năng lực tại Việt Nam. Thước đo cuối cùng không phải là bao nhiêu biên bản được ký, mà là bao nhiêu kỹ sư, nhà khoa học trong nước được đào tạo; bao nhiêu phòng thí nghiệm, doanh nghiệp công nghệ được hình thành. Chuyển giao chưa đủ, phải cùng phát triển; cùng phát triển để tiến tới tự chủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Bộ KH-CN chủ trì, phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ GD-ĐT và các bộ, ngành liên quan tiếp nhận toàn bộ kiến nghị của các chuyên gia, trí thức; việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, việc vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất; có phản hồi bằng văn bản và giao đầu mối cụ thể cho từng nhiệm vụ. Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, đồng thời là Phái đoàn bên cạnh EU, đầu mối thường trực, định kỳ rà soát tiến độ và báo cáo Bộ Ngoại giao để báo cáo Văn phòng Trung ương, đồng thời trao đổi các ban, bộ, ngành liên quan để phối hợp, tháo gỡ vướng mắc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong Hội Trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg tiếp tục mở rộng mạng lưới với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ tại Bỉ, Luxembourg và châu Âu. "Các chuyên gia, trí thức hãy mạnh dạn đề xuất, thẳng thắn phản biện và dấn thân nhận việc. Đảng, Nhà nước có trách nhiệm lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc và trả lời bằng kết quả", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.