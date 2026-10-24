Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Bỉ

Đại đoàn kết toàn dân tộc không thể hình thành bằng sự áp đặt mà phải được vun đắp từ các giá trị văn hóa, niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. Tại hội thảo khoa học ngày 23/10 ở Hà Nội, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu lấy con người làm trung tâm, phát huy vai trò của cộng đồng và đổi mới phương thức tập hợp, vận động nhân dân, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực phát triển đất nước.