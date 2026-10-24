Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Quan chức Bỉ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Quan chức Bỉ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Quan chức Bỉ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Quan chức Bỉ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Quan chức Bỉ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)