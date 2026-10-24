Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiễn đoàn tại sân bay quân sự Melsbroek có đại diện Bộ Ngoại giao Bỉ, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam và Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Antwerp; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại EU Nguyễn Hương Trà và một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.

Quan chức Bỉ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong chuyến thăm chính thức EU, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa; gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen… Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên hoan nghênh đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam – EU, đặc biệt kể từ khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai bên tái khẳng định cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc thúc đẩy đầu tư trong khuôn khổ sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway) và Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP); nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai đầy đủ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA). Hai bên cũng nhất trí phấn đấu hướng tới phát triển hợp tác về nguyên liệu thô thiết yếu; tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, chuyển đổi xanh, cơ sở hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển xanh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến với Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu; hội đàm với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel và Chủ tịch Hạ viện Liên bang Bỉ Peter De Roover; phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia Egmont; tiếp Bộ trưởng Thủ hiến vùng Flanders và Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie…

Quan chức Bỉ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN

Hạ viện Liên bang đã chính thức bỏ phiếu phê chuẩn EVIPA trong đêm 22/10. Đây là minh chứng sinh động cho dư địa và quyết tâm hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên nhất trí cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi, tìm hiểu mối quan tâm, nhu cầu của nhau để mở rộng quy mô hợp tác, quyết tâm hướng tới đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Quan chức Bỉ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên thống nhất cần tạo ra những bước đột phá mới, đẩy mạnh các dự án hợp tác quy mô lớn, mang tính chiến lược trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh truyền thống và Việt Nam có nhu cầu cấp thiết như phát triển cảng biển, chuỗi logistics thông minh, năng lượng xanh, khu công nghiệp sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu...

Chia sẻ quan điểm khoa học - công nghệ là lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác lớn, hai bên nhất trí đẩy mạnh các dự án nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong các ngành công nghệ chiến lược và công nghệ mới nổi như công nghệ sinh học, dược phẩm, y tế, chip bán dẫn; thống nhất mở rộng liên kết giáo dục, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và hợp tác thiết thực giữa các địa phương Việt Nam và Bỉ.