Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Ottawa về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. Ảnh: TTXVN

Trước khi lên đường về nước, chiều 25-9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ các chuyên gia, trí thức tiêu biểu đại diện cho Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada. Tham dự cuộc gặp có hơn 20 chuyên gia, trí thức đang làm việc trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ 5G/6G, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, năng lượng, khoáng sản chiến lược, hạ tầng đô thị, dữ liệu, máy bay không người lái…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong buổi gặp gỡ các chuyên gia, trí thức tiêu biểu đại diện cho Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada. Ảnh: TTXVN

Tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Canada. Đại sứ cho biết, Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada quy tụ hơn 150 nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trên nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, trong đó nhiều nhà khoa học giữ vị trí chủ chốt tại các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Canada và khu vực Bắc Mỹ. Nhiều chuyên gia đã được các tổ chức khoa học quốc tế ghi nhận, có công trình được công bố rộng rãi, sở hữu nhiều bằng sáng chế và đoạt được các danh hiệu, giải thưởng uy tín.

Các chuyên gia, trí thức bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ Việt Nam - Canada được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược và khẳng định sẵn sàng đóng góp vào việc khai thác các tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, 6G, an ninh mạng, lượng tử và bán dẫn; gắn nghiên cứu công nghệ với đào tạo nhân lực chất lượng cao; khoáng sản chiến lược và ứng phó biến đổi khí hậu, cơ chế đồng tài trợ linh hoạt cho các dự án nghiên cứu ở nước ngoài gắn với cam kết chuyển giao công nghệ và sản xuất tại Việt Nam... Việt Nam cũng được đề xuất tham gia sáng kiến khoa học AI an toàn LawZero thông qua cử nhà khoa học cùng nghiên cứu, xây dựng nhóm hợp tác và đóng góp vào phương pháp đánh giá, tiêu chuẩn AI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh những ý kiến tâm huyết; đánh giá cao đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Canada - những người được đào tạo bài bản, có chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế đến kinh tế, pháp luật và quản lý. Nhiều người đã có những đóng góp, thành tựu được ghi nhận tại Canada, qua đó không chỉ làm rạng danh cộng đồng mà còn là nguồn lực trí tuệ quý báu, cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với Canada và với thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh để hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược phát triển đất nước rất cần sự chung tay đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.

Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục kiến tạo cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia ngày càng sâu rộng vào dòng chảy phát triển của đất nước. Có chính sách đãi ngộ, tạo môi trường làm việc minh bạch, cạnh tranh, trao quyền, bảo đảm điều kiện tham gia lâu dài hoặc đóng góp linh hoạt từ xa; tôn vinh và sử dụng hiệu quả các công trình, sáng kiến, sản phẩm có giá trị phục vụ phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các chuyên gia, trí thức người Việt tại Canada tiếp tục hiến kế giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, những bài toán trong các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên, nhất là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y tế, năng lượng sạch, hàng không vũ trụ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiến kế cần đi vào những vấn đề cụ thể, giải pháp cụ thể và tạo ra kết quả cụ thể.

Bên cạnh đó, cần xây dựng mạng lưới chuyên gia, trí thức ngày càng vững mạnh, thực chất, hiệu quả. Các mạng lưới cần làm tốt vai trò tập hợp, kết nối và chia sẻ nguồn lực; nắm chắc năng lực, thế mạnh của từng chuyên gia, nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp để khi đất nước cần có thể tìm đúng người, giao đúng việc. Đóng góp cho đất nước không nhất thiết phải bằng việc về nước lâu dài; một công trình nghiên cứu, một dự án hợp tác, một chương trình đào tạo, một chuyển giao công nghệ hay một kết nối thành công đều có thể tạo ra giá trị, đều là đóng góp thiết thực cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm động viên các chuyên gia, trí thức cần chăm lo, dìu dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Các chuyên gia, trí thức đi trước cần trở thành điểm tựa cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Canada, giúp các em hội nhập tốt, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm với quê hương. Chăm lo cho thế hệ trẻ hôm nay là đầu tư cho nguồn lực và tương lai của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các chuyên gia, trí thức phát huy vai trò cầu nối, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Canada đi vào chiều sâu, thực chất. Bằng năng lực, uy tín và những thành công của mình, mỗi chuyên gia, trí thức người Việt tại Canada đều có thể trở thành một “Đại sứ hữu nghị” của Việt Nam, kết nối tri thức, công nghệ, nguồn lực và cơ hội hợp tác giữa hai nước, nhất là trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, phát triển nhân lực và chuyển đổi xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, với truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm quốc tế, cộng đồng người Việt Nam tại Canada nói chung và đội ngũ chuyên gia, trí thức nói riêng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hội nhập thành công tại Canada và ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước.

Cũng trong chiều 25-9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số doanh nghiệp, tập đoàn tại Canada gồm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành AtkinsRéalis và các đại diện lãnh đạo liên quan của Tập đoàn; Chủ tịch phụ trách Hàng không Dân dụng của công ty CAE (Canada); Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các thành viên Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam. Ảnh: TTXVN

*Sáng 25-9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam.

Ông Philip Fernandez, thành viên sáng lập Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam cho biết, thời gian qua, các thành viên của Hội có nhiều bài viết và phát biểu giới thiệu về đất nước, con người và sự phát triển của Việt Nam. Hội duy trì nhiều hoạt động hướng về Việt Nam, trong đó đã tổ chức các tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Quốc khánh, thống nhất đất nước và quá trình phát triển của Việt Nam. Đầu năm 2026, các thành viên của Hội cũng tham gia các hoạt động trao đổi về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và định hướng phát triển của Việt Nam giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, quan hệ Việt Nam - Canada hơn nửa thế kỷ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện đã có những bước tiến quan trọng. Tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; kinh tế - thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo phát triển mạnh mẽ, giao lưu nhân dân không ngừng được tăng cường và mở rộng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu của các bạn Canada dành cho Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam - Canada; cho rằng tình cảm và sự ủng hộ dành cho Việt Nam được thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, chính là nguồn động viên, cổ vũ giúp nhân dân Việt Nam vượt qua những thời khắc khó khăn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam, sau gần 40 năm Đổi mới, từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, bao vây cấm vận, nay đã vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động, hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế và đời sống quốc tế. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; công tác an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa được quan tâm. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu chiến lược rất lớn; thông qua nhiều chủ trương lớn, phát triển đất nước. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động tham gia xây dựng, định hình các thể chế đa phương, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tích cực đóng góp giải quyết các vấn đề chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng thông báo, dựa trên nền tảng hơn 50 năm quan hệ, trên cơ sở lợi ích của nhân dân hai nước, lãnh đạo hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên khuôn khổ Đối tác Chiến lược, đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và bền vững, trong đó quan hệ chính trị là nền tảng, hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư là trọng tâm, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân là cơ sở xã hội vững chắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, các Hội cần mở rộng hoạt động giao lưu nhân dân gắn với những lĩnh vực hợp tác mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng sạch, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Các Hội cần hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy, kết nối giữa các địa phương, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức nhân dân hai nước, tạo thành cơ chế giao lưu thường xuyên, gắn kết lợi ích giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và các địa phương hai nước.

Các Hội cần tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác kết nối, đồng hành và phát huy vai trò tích cực của cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Canada, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, hội nhập tốt vào đời sống sở tại, trở thành cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, có những tình bạn được đo bằng năm tháng và cũng có những tình bạn được đo bằng lòng chung thủy. Tình cảm của những người bạn Canada dành cho Việt Nam không ồn ào, không cần đáp đền, chỉ lặng lẽ bền bỉ suốt hơn nửa thế kỷ. Với nền tảng tình cảm quý báu ấy, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới.