Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada
Chiều tối 25.9.2026, giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Ottawa về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada.
Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada Việt Nam và Canada ra Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược, thúc đẩy hợp tác văn hoá, du lịch Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-cap-nha-nuoc-toi-canada-268951.html