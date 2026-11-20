Tại thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33; chia sẻ tầm nhìn và đề xuất của Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác APEC trong giai đoạn mới. Đặc biệt, trong khuôn khổ hội nghị này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng lần thứ ba Việt Nam đảm nhận trọng trách điều phối diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực, với tâm điểm là Tuần lễ cấp cao APEC 2027 dự kiến diễn ra tại Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân Ngô Phương Ly và các đại biểu phía Trung Quốc tại Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh.

Dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chia sẻ tầm nhìn chiến lược của Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với mô hình tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập.

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh.

Bên lề Tuần lễ cấp cao APEC 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc song phương quan trọng với lãnh đạo các nền kinh tế và tiếp Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC. Các đối tác đều đánh giá cao thành tựu phát triển, vị thế của Việt Nam và khẳng định ủng hộ, phối hợp chặt chẽ để Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp một số lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp, dự diễn đàn doanh nghiệp và các hoạt động ý nghĩa; góp phần mở ra những cơ hội hợp tác mới, chuyển hóa các cam kết và tiềm năng thành những dự án cụ thể; tăng cường kết nối với Vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao; thúc đẩy liên kết kinh tế giữa khu vực Tây Nam của Trung Quốc với Việt Nam, nhất là các tỉnh biên giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly rời thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp, khẳng định bản lĩnh, uy tín và vị thế mới của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, đồng thời đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; đóng góp những nền tảng quan trọng để Việt Nam và các nền kinh tế thành viên cùng hướng tới một Năm APEC 2027 thành công tốt đẹp.