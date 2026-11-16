Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp các hoạt động tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Techo, thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chuyến công tác diễn ra từ ngày 14-16/11/2026 theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM GẶP TỔNG THỐNG PHÁP EMMANUEL MACRO

Trước đó, sáng 16/11, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp song phương Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong hai chuyến thăm Pháp vào tháng 10/2024 và tháng 9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò, ảnh hưởng của Pháp trong không gian Pháp ngữ; mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác, đóng góp vào sự phát triển, thịnh vượng và ổn định bền vững của Cộng đồng Pháp ngữ cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp.

Tổng thống Emmanuel Macron đánh giá cao vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ, khẳng định Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam giải quyết các thách thức toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy triển khai thực chất kết quả chuyến thăm Pháp vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cụ thể hóa Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028 triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Hai bên thống nhất duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; nghiên cứu tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh theo hướng hiệu quả, thực chất.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí tập trung triển khai các dự án hợp tác chiến lược có tính biểu tượng và sức lan tỏa trong lĩnh vực vệ tinh quan sát Trái Đất, đường sắt đô thị và năng lượng tái tạo.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, trụ cột mới của quan hệ song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mở rộng nghiên cứu khoa học, chuyển giao và làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, đường sắt tốc độ cao, kinh tế biển xanh và công nghệ lượng tử.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mở rộng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành bán dẫn, năng lượng mới và đường sắt.

Trao đổi các vấn đề khu vực, quốc tế, Tổng thống Emmanuel Macron chia sẻ quan điểm của Việt Nam về vai trò trung tâm của ASEAN, hoan nghênh sáng kiến tăng cường đối thoại về hòa bình, an ninh giữa các nước thành viên Cộng đồng Pháp ngữ và các nước trong khu vực.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trong thúc đẩy hợp tác kinh tế số tại không gian Pháp ngữ và các cơ chế đa phương; dự kiến tiếp tục gặp gỡ vào cuối năm 2026 để trao đổi về những ưu tiên hợp tác đang được triển khai.

Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự phiên khai mạc, phiên toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của hội nghị; phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo (FrancoTech) và có nhiều cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế.

Các hoạt động tập trung thúc đẩy đối thoại, hợp tác vì hòa bình, phát triển bền vững; mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới như kinh tế số, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lượng.