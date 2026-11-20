Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời thành phố Côn Minh về nước. Ảnh: TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 20-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời tỉnh Vân Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc (từ ngày 17 đến 20-11) theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh, về phía Trung Quốc có: Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa và một số lãnh đạo tỉnh Vân Nam. Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và Phu nhân; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nghiêm Việt Chung; cùng đông đảo cán bộ Tổng Lãnh sự quán tại Côn Minh và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 với chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33.

Trao đổi tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ tầm nhìn và đề xuất của Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác APEC trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 3 định hướng lớn nhằm tiếp tục phát huy vai trò của APEC: Tiên phong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế; khai mở những không gian phát triển mới và kiến tạo động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm xây dựng lòng tin, duy trì ổn định cho phát triển.

Đặc biệt, tại hội nghị, Việt Nam đã chính thức tiếp nhận vai trò nước chủ nhà Năm APEC 2027 từ Trung Quốc - đánh dấu lần thứ ba Việt Nam đảm nhận trọng trách điều phối diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực, với tâm điểm Tuần lễ Cấp cao dự kiến diễn ra tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chia sẻ tầm nhìn chiến lược của Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với mô hình tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập.

Bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc song phương quan trọng với lãnh đạo các nền kinh tế và tiếp Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC. Các đối tác đều đánh giá cao thành tựu phát triển, vị thế của Việt Nam và khẳng định ủng hộ, phối hợp chặt chẽ để Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Về hoạt động song phương với Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược; đẩy mạnh kết nối hạ tầng chiến lược, hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân.

Tại Diễn đàn Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Vùng Vịnh lớn Trung Quốc, các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước đã công bố văn kiện đồng tài trợ 4 nhiệm vụ nghiên cứu chung, trao đổi 16 biên bản ghi nhớ hợp tác và khai trương đường bay mới kết nối Việt Nam với khu vực Vùng Vịnh lớn.

Tiếp nối chương trình tại thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao đã đến dâng hoa, thăm Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự Lễ trồng cây lưu niệm tại “Khu rừng hữu nghị quốc tế”; dự Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Vân Nam và phát biểu tại Chương trình “Hành trình đỏ” nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp, khẳng định bản lĩnh, uy tín và vị thế mới của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, đồng thời đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.