Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà vua Đan Mạch Frederik X

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly với Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: TTXVN)

Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, Nhà vua Frederik X nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026), đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Nhà vua Frederik X chia sẻ những tình cảm và kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam qua các chuyến thăm năm 2009, 2011 và 2022; nhấn mạnh sự gắn bó đặc biệt giữa Hoàng gia Đan Mạch với Việt Nam, trong đó có những ký ức tốt đẹp của cố Hoàng thân Henrik, thân phụ Nhà vua, những năm tháng sinh sống tại Hà Nội.

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà vua Frederik X, Hoàng hậu Mary và Hoàng gia Đan Mạch đã đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trọng thị, chu đáo và nồng hậu; đồng thời chuyển lời thăm hỏi thân tình và lời chúc tốt đẹp nhất của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Nhà vua, Hoàng hậu và Hoàng gia Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển của Đan Mạch, đánh giá cao nỗ lực xây dựng đất nước thịnh vượng, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, đi đầu về phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và bảo đảm an sinh xã hội; khẳng định tin tưởng dưới sự trị vì của Nhà vua Frederik X, cùng nỗ lực của Chính phủ và nhân dân, Đan Mạch sẽ tiếp tục phát triển phồn vinh, phát huy vai trò, vị thế quan trọng tại châu Âu và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Đan Mạch, một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu và châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đan Mạch đã dành cho Việt Nam kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, trong công cuộc tái thiết, phát triển đất nước cũng như quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế và chuyển đổi xanh hiện nay.