Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ

Ngày 15/10, tại Dinh Tổng thống Baabda, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon Nguyễn Nam Dương đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Joseph Aoun, chính thức đảm nhiệm cương vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền không thường trú của Việt Nam tại Cộng hòa Lebanon.