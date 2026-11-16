Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast Rist Sum

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Chile José Antonio Kast, tại hội đàm ngày 16/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Antonio Kast nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Chile lên Đối tác chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng hợp tác sâu rộng, thực chất trên nhiều lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chiều 16/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống José Antonio Kast thăm chính thức Việt Nam đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định Việt Nam luôn coi Chile là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Mỹ Latinh, trân trọng sự ủng hộ của nhân dân Chile đối với Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng thống José Antonio Kast cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Việt Nam, chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam; khẳng định Chile coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và sẵn sàng làm cầu nối để Việt Nam tiếp cận các thị trường Mỹ Latinh và thế giới.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ hai nước sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và gần 20 năm triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, hợp tác ngày càng mở rộng.

Trên cơ sở đó, hai bên quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam-Chile lên Đối tác chiến lược, thống nhất sớm xây dựng kế hoạch hành động triển khai 6 trụ cột hợp tác trọng tâm./.