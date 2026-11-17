Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Chile José Antonio Kast, tại hội đàm ngày 16/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Antonio Kast nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Chile lên Đối tác chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng hợp tác sâu rộng, thực chất trên nhiều lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Nguồn: TTXVN